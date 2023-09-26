Нелегальных мигрантов собирались переправлять через Казахстан в страны Европы

Сотрудники Комитета национальной безопасности пресекли канал незаконной миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

18 сентября в Алматы по подозрению в организации канала и даче взятки задержаны двое граждан Казахстана и иностранец.

"По версии следствия, они планировали переправлять нелегальных мигрантов через территорию Казахстана в страны Европы. В ходе обыска обнаружены поддельные паспорта, оттиски дата-штампов пунктов пропуска ряда иностранных государств", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса.