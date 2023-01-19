Лента новостей
- Новый закон о госсзакупках поможет улучшить качество приобретаемых товаров - Жамаубаев 17:13 0
- Прокуратура проверит обоснованность цен на подключение к газу в Алматинской области 17:11 2
- Нелегальные мигранты работали в аэропорту Шымкента 16:49 110
- Иностранцы пострадали при взрыве газового баллона в Алматинской области 16:30 189
- Отстрел собак ведут в Костанайской области. Активисты требуют найти виновных 16:13 181
- 83 жилых дома остались без отопления в Рудном из-за порыва на теплотрассе 16:06 160
- Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов 16:05 336
- Топ-менеджера из Казахстана посадили в СИЗО в Бишкеке 15:37 292
- Аферистка обманула жителей Атырау на 30 млн тенге 15:29 211
- Из-за хейта в соцсетях отменили результаты конкурса на герб Улытауской области 14:48 326
- Министр экологии хочет пересадить астанчан с автомобилей на автобусы 14:24 483
- ЧП на ТЭЦ Экибастуза: в домах горожан похолодало 14:15 353
- Дату последнего звонка в школах перенесли в Казахстане 13:54 507
- В "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о восстановлении подачи газа после ЧП 13:48 294
- Количество недобросовестных застройщиков выросло в Астане 13:19 731
- Токаев провел консультации по роспуску мажилиса парламента 13:05 410
- Поддержавшего Путина и вторжение России в Украину мажилисмена Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол" 12:53 3132
- В Алматы разыскивают напавших на квартиру журналиста Вадима Борейко 12:34 661
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 12:28 547
- Понятную, предсказуемую и прозрачную налоговую систему хотят создать в Казахстане 12:14 400
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 12:12 442
- В ЕНПФ рассказали, как работает соглашение о пенсии работников в ЕАЭС 12:06 362
- На проведение выборов в мажилис и маслихаты потратят 33,4 миллиарда тенге из бюджета 11:52 372
- В Алматы украли 2,5 миллиарда тенге по программе ArtSport - Досаев 11:39 484
- Депутаты просят выяснить доходы цифровых майнеров 11:17 373
- Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына" 11:15 455
- В Астане переименуют ряд улиц 11:06 562
- Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году 11:00 355
- Уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова прекращено — ДП Алматы 10:38 564
- Очередное ЧП на ТЭЦ Риддера: загорелся цех топливоподачи 10:18 443
- Оружие и боеприпасы хранил в автомастерской житель Кентау 10:08 379
- Врачи зарегистрировали суточный рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане 09:39 461
- В Казахстане восстановили доступ к сайту ВОЗ 09:27 357
- Места для крещенских купаний оборудовали в 250 местах в Казахстане 09:16 464
- Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников 08:45 377
- Казахстан ворвался в топ-3 в медальном зачёте Универсиады-2023 08:32 710
- Карантин объявлен в приграничном с Казахстаном российском регионе 07:42 575
- ДТП с автобусами в Алматы: водителю продлили арест 06:13 577
- Аким Павлодара навестил мальчика-героя соцсети 05:41 1556
- Более 1300 астанчан попали в травмпункты из-за гололёда 04:56 414
- Китай выделил казахстанцам 113 образовательных грантов 03:26 530
- Суд наказал астанчанку за фиктивный переезд в ВКО ради субсидий 02:22 561
- "Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году 01:31 666
- "Пусть это будет началом изменений в жизни". Как проходят крещенские купания в Астане 00:19 3186
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 2767
- Коммунальная авария: более 100 многоэтажек и школу отключили от отопления в Атырау 18.01.2023 536
- Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу 18.01.2023 667
- Гражданин Турции погиб в Актюбинской области 18.01.2023 1059
- Бомжи облюбовали школу в Алматинской области 18.01.2023 534
- Насиловал дочь: педофила осудили в Талдыкоргане 18.01.2023 1063
- Мы просто сжимаем пружину - эксперт о сдерживании цен на топливо 18.01.2023 561
- Веганская мода: как в Казахстане создавался бренд одежды из конопли 18.01.2023 581
- Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане 18.01.2023 709
- Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий подвела итоги работы за год 18.01.2023 624
- Вымогатели требовали у бизнесмена дорогой автомобиль в Алматинской области 18.01.2023 667
- Партия Respublica получила государственную регистрацию 18.01.2023 737
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 18.01.2023 704
- Крупную партию наркотиков и оружие изъяли у жителя Алматы 18.01.2023 573
- Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР 18.01.2023 720
- Железную дорогу в обход Алматы начнут строить в этом году 18.01.2023 31292
- Бесплатный проезд в автобусах могут ввести для детей в Караганде 18.01.2023 548
- Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан 18.01.2023 564
- Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат 18.01.2023 567
- Нобелевский лауреат и советник Генсека ООН стал профессором Шымкентского вуза 18.01.2023 816
- 180 тысяч тенге будут платить гостевым семьям в ВКО за обучение детей казахскому языку 18.01.2023 724
- Акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов 18.01.2023 610
- 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов обнаружили жамбылские полицейские 18.01.2023 584
- В Таразе запустили систему "Сергек" 18.01.2023 486
- Сельчанам в Мангистау доступны микрозаймы под 2,5% годовых с 2023 года 18.01.2023 500
- Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте 18.01.2023 777
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 551
- Нуждающиеся в ревизионном эндопротезировании стоят в очереди 2,5 года — депутат Камасова 18.01.2023 530
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 950
- "Инфляция порождается не на базарах" - депутаты назвали главную неудачу правительства в 2022 году 18.01.2023 610
- Почти втрое сократилось производство соков в Казахстане за 10 лет 18.01.2023 660
- Какие госорганы могут завести уголовные дела в отношении семьи Назарбаева 18.01.2023 111934
- "У государства нет внятной позиции" - депутаты о проблемах Аральского моря 18.01.2023 541
- Завышенные счета за комуслуги в Астане: КРЕМ проверяет монополистов 18.01.2023 505
- Перенести дату последнего звонка в школах предложили в мажилисе 18.01.2023 584
- Экс-полицейский оформлял кредиты на потерпевших — в мажилисе рассказали детективную историю 18.01.2023 675
Нелегальные мигранты работали в аэропорту Шымкента
На четыре миллиона тенге оштрафовали частную компанию, трудоустроившую нелегальных мигрантов в аэропорту Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники линейного отдела полиции в ходе патрулирования на территории воздушной гавани установили шестерых граждан Узбекистана, трудящихся в качестве разнорабочих.
"При проверке документов установлено, что иммигранты нелегально осуществляли трудовую деятельность. В отношении ТОО за привлечение иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа составлены административные протоколы по части 1 статьи 519 КоАП РК и наложен штраф в размере 1 200 МРП (4,14 миллиона тенге)", – сообщил первый замначальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.
Разнорабочих привлекли к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК - “Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения”. Решением специализированного межрайонного суда Шымкента иностранцев подвергли административному аресту сроком на двое суток.
-
Trend news
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 12:28 547
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 12:12 442
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 2760
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 550
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 949
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 4229
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1031
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1342
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1533
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 7848
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1276
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14779
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2150
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1573
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 126148
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1430
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 36131
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4876
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3994
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4648
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12400
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5283
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17809
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8451
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1482
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2228
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1704
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2092
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24551
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7361
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1525
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3981
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1850
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2304
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9101
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8691
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7061
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3799
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3978
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4082
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6021
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2284
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2583
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3346
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53788
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3427
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4849
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2369
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2948
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3481
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3640
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7091
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9425
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3066
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2981
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14165
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5129
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3549
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3055
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5694
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9351
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39680
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44128
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3734
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3650
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3501
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3447
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3122
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4521
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3863
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 116730
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45988
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65258
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3680
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15226
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9403
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3879
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4278
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48743
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27503
-
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 702
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 679
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 673
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 594
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 778
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 836
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 850
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 837
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1047
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 930
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1293
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1309
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1244
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1225
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1338
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1340
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1576
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1431
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1369
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1452
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1573
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3919
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2091
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2208
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3109
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2807
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2818
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2743
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2752
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3424
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3787
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5492
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5544
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5503
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3922
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3799
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4042
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4106
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3923
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3983
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4934
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4722
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5238
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5120
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5001
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5750
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5962
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6344
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6787
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6423
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6973
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6806
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6962
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7288
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7404
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7898
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7974
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7628
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8187
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7881
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7912
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7630
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8092
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8434
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8093
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8357
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8207
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8499
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8360
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9153
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9421
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9256
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9627
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9323
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9401
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9346
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9231
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9684
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9958
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9619