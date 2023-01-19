Нелегальные мигранты работали в аэропорту Шымкента

Фото: polisia.kz

На четыре миллиона тенге оштрафовали частную компанию, трудоустроившую нелегальных мигрантов в аэропорту Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники линейного отдела полиции в ходе патрулирования на территории воздушной гавани установили шестерых граждан Узбекистана, трудящихся в качестве разнорабочих.

"При проверке документов установлено, что иммигранты нелегально осуществляли трудовую деятельность. В отношении ТОО за привлечение иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа составлены административные протоколы по части 1 статьи 519 КоАП РК и наложен штраф в размере 1 200 МРП (4,14 миллиона тенге)", – сообщил первый замначальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

Разнорабочих привлекли к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК - “Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения”. Решением специализированного межрайонного суда Шымкента иностранцев подвергли административному аресту сроком на двое суток.