Некоторые правозащитники использовали родных погибших в своих целях - Абзал Куспан о "Қаңтаре"

Известный адвокат Абзал Куспан выступил сегодня в парламенте и рассказал, как некоторые общественные организации используют родных погибших в январских погромах в своих целях, передает BaigeNews.kz.

"У нас есть информация о том, как правозащитная организация использовала в своих целях женщину, у которой муж погиб в январских погромах, и которая осталась одна с тремя детьми. Они (правозащитники - Авт.) оказывали поддержку вдове и в то же время уговаривали ее выйти на митинг в Алматы и Астане. Как стало известно позже, эта правозащитная организация купила женщине билеты на самолет из Алматы в Астану и обратно, поселила в четырехзвездочном отеле, а для ее детей наняла няню. В общем создали условия, чтобы она спокойно участвовала в митингах", - сообщил Куспан.

Однако он подчеркнул, что это единичные случаи. Адвокат заявил, что много реальных кейсов, когда родные погибших во время "Қаңтара" пытаются добиться справедливости, обивая пороги различных инстанций.