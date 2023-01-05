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  • Некоторые правозащитники использовали родных погибших в своих целях - Абзал Куспан о "Қаңтаре"
Сегодня, 14:10
149
Сегодня, 14:10
149

Некоторые правозащитники использовали родных погибших в своих целях - Абзал Куспан о "Қаңтаре"

Известный адвокат Абзал Куспан выступил сегодня в парламенте и рассказал, как некоторые общественные организации используют родных погибших в январских погромах в своих целях, передает BaigeNews.kz

"У нас есть информация о том, как правозащитная организация использовала в своих целях женщину, у которой муж погиб в январских погромах, и которая осталась одна с тремя детьми. Они (правозащитники - Авт.) оказывали поддержку вдове и в то же время уговаривали ее выйти на митинг в Алматы и Астане. Как стало известно позже, эта правозащитная организация купила женщине билеты на самолет из Алматы в Астану и обратно, поселила в четырехзвездочном отеле, а для ее детей наняла няню. В общем создали условия, чтобы она спокойно участвовала в митингах", - сообщил Куспан.

Однако он подчеркнул, что это единичные случаи. Адвокат заявил, что много реальных кейсов, когда родные погибших во время "Қаңтара" пытаются добиться справедливости, обивая пороги различных инстанций. 

"К примеру, мать Омарова Фархада, убитого во время массовых беспорядков в Кызылорде, не была допущена ​​к материалам уголовного дела, связанным с ее погибшим сыном. Она также не получила никакой материальной помощи от местного исполнительного органа. Ни прокурор области, ни аким не хотели ее принимать. Хоть мы и вмешались в дело, как комиссия, но ситуацию изменить не смогли. В результате матери Фархада - Алишевой Бибигуль - пришлось несколько раз приезжать в Астану на митинги", - рассказал Абзал Куспан. 

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#январская трагедия #Абзал Куспан
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:10
149
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