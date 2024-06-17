Неизвестный на глазах у прохожих перерезал горло мужчине в Павлодаре

В Сети распространилось видео, где мужчина в одном из дворов Павлодара хладнокровно перерезал горло другому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодара.

На кадрах видно как взрослый мужчина по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и просто спокойно сел отдохнуть.

"Подозреваемый мужчина задержан и водворен в ИВС УП г.Павлодара. Следствием по факту убийства проводится расследование. Обстоятельства и причины совершения преступления будут установлены в ходе расследования", - сообщили в полиции.

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