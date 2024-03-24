Неизвестные вооружённые люди ворвались в участок полиции в Ереване

Вооруженные люди ворвались в здание одного из отделов полиции в Ереване, сообщают армянские СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, рядом со зданием была взорвана граната.

По информации ТАСС, были слышны взрывы и выстрелы, есть раненые.

По информации онлайн-ресурса armlur.am, напавшими могут быть члены организации "Боевое братство", ряд представителей которой задержали ранее в воскресенье.