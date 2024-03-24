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Неизвестные вооружённые люди ворвались в участок полиции в Ереване

Сегодня, 18:53
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Александр Патрин/ ТАСС, архив Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53
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Фото: Александр Патрин/ ТАСС, архив

Вооруженные люди ворвались в здание одного из отделов полиции в Ереване, сообщают армянские СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, рядом со зданием была взорвана граната. 

По информации ТАСС, были слышны взрывы и выстрелы, есть раненые.

По информации онлайн-ресурса armlur.am, напавшими могут быть члены организации "Боевое братство", ряд представителей которой задержали ранее в воскресенье.

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