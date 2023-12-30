Неизвестные украли Telegram-канал "Обожаю" у журналиста Асхата Ниязова
Сегодня, 20:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
187Фото: instagram.com/asshot.inc
Журналист Асхат Ниязов, известный казахстанцам по Youtube-каналу "Обожаю" в социальных сетях сообщил о том, что неизвестные хакеры получили доступ к его Telegram-аккаунту и теперь владеют каналом популярного проекта, передаёт BaigeNews.kz
"Всю ночь мы готовились к атаке на канал, а они хакнули мой номер в телеге. Всё, я больше не владелец телеграм-канала "Обожаю", — написал журналист на своей странице Instagram.
Асхат Ниязов знаменит своими разгромными интервью с акимами разных уровней.
Накануне Асхат уже сообщал об атаках на свои соцсети, а также аккаунты супруги и коллег. Также известно, что Ниязов был вынужден закрыть канал из-за того, что на него разом подписалось 10 тысяч фоловеров.