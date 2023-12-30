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Неизвестные украли Telegram-канал "Обожаю" у журналиста Асхата Ниязова

Сегодня, 20:11
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instagram.com/asshot.inc Сегодня, 20:11
Сегодня, 20:11
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Фото: instagram.com/asshot.inc

Журналист Асхат Ниязов, известный казахстанцам по Youtube-каналу "Обожаю" в социальных сетях сообщил о том, что неизвестные хакеры получили доступ к его Telegram-аккаунту и теперь владеют каналом популярного проекта,  передаёт BaigeNews.kz

"Всю ночь мы готовились к атаке на канал, а они хакнули мой номер в телеге. Всё, я больше не владелец телеграм-канала "Обожаю", —  написал журналист на своей странице Instagram.

Асхат Ниязов знаменит своими разгромными интервью с акимами разных уровней.

Накануне Асхат уже сообщал об атаках на свои соцсети, а также аккаунты супруги и коллег. Также известно, что Ниязов был вынужден закрыть канал из-за того, что на него разом подписалось 10 тысяч фоловеров.

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