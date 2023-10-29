Неизвестные открыли стрельбу во время празднования Хэллоуина во Флориде

Два человека погибли и минимум 18 получили ранения в результате стрельбы во Флориде на улице Тампа в районе Ибор-Сити, передаёт BaigeNews.kz.

В сети появились видеоролики, снятые очевидцами с места событий. Как только раздались звуки выстрелов, люди побежали прочь, оступаясь и падая.

По данным агентства Associated Press, стрельба произошла во время вечеринки, посвящённой Хэллоуину.

Как сообщили в полиции, стрелков было как минимум двое, один из подозреваемых сдался правоохранителям.