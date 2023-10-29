Неизвестные открыли стрельбу во время празднования Хэллоуина во Флориде
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
141Фото: globallookpress.com / Jim Damaske
Два человека погибли и минимум 18 получили ранения в результате стрельбы во Флориде на улице Тампа в районе Ибор-Сити, передаёт BaigeNews.kz.
В сети появились видеоролики, снятые очевидцами с места событий. Как только раздались звуки выстрелов, люди побежали прочь, оступаясь и падая.
По данным агентства Associated Press, стрельба произошла во время вечеринки, посвящённой Хэллоуину.
Как сообщили в полиции, стрелков было как минимум двое, один из подозреваемых сдался правоохранителям.
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