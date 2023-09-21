Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году

В Казахстане продолжают изымать неиспользуемыеи выданные с нарушением земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В Казахстане за первые восемь месяцев 2023 года возвращено государству 2,9 миллиона гектаров, в 2022 году было возвращено 5,4 миллиона гектаров.

"Земля, как и наши другие природные ресурсы, Конституцией Казахстана определены принадлежащими народу. И вопрос изъятия неиспользуемых земель заключается не только в их возврате в госсобственность, но и в дальнейшем справедливом распределении. Глава государства четко обозначил задачу: стимулировать развитие кооперации личных подсобных хозяйств по программе “Ауыл аманаты”. Но если у сельчан не будет пастбищных земель, то о каком развитии может идти речь? Земли должны работать на экономику страны, а не оставаться неиспользованными из-за бюрократических препонов", — сказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на заседании Комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель.

Отмечается, что по результатам проверок территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами внесли 615 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 835,9 тысячи гектаров.

Кроме того, 183 материала по 271,5 тысячи гектаров находятся на рассмотрении судебных органов.

Нарушители в 797 случаях оштрафованы на общую сумму 156,3 миллиона тенге, из которых уже взысканы 68%.