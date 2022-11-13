Нефтяники спасли лебедя в Актау, а лесники отпустили на волю

Фото: lada.kz

В Актау работники одного из предприятий вблизи месторождения Каражанбас нашли лебедя, застрявшего в солончаке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

Мужчинам пришлось по колено войти в сор, чтобы вызволить птицу. Желая уберечь лебедя, птицу поместили в изолированное место на складе.

Позже сотрудники инспекции лесного хозяйства отправились за птицей и забрали её для осмотра ветеринаром.

Руководство инспекции связалось со специалистами института зоологии, которые посоветовали отпустить лебедя в естественную среду обитания на озеро Караколь, где он сможет достать корм.

Как раз в этот период на озере много лебедей, и есть вероятность тоже, что птица прибьётся к стае сородичей.

Лебедь пока плавает близ берега, и сотрудники инспекции лесного хозяйства будут посменно дежурить и наблюдать за его состоянием.