Нефти нет: КазМунайГаз закроет совместный с Лукойлом проект "Женис"

Геологоразведочный проект "Женис", в который россияне вложили немалые деньги, остановлен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК КазМунайГаз" (КМГ), .

"Женис" - оффшорный нефтегазовый проект. Реализуется через оператора ТОО "Женис Оперейтинг" с долями участия 50/50 совместно с ТОО "Лукойл Казахстан Апстрим".

Вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20 процентов. Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции партнёра (в лице компании "Лукойл") по механизмам кэрри-финансирования, которое подразумевает 100 процентов инвестиций со стороны участника на этапе разведки и компенсации расходов на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки расходы не возмещаются.