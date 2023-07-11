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Нефти нет: КазМунайГаз закроет совместный с Лукойлом проект "Женис" Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23
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Нефти нет: КазМунайГаз закроет совместный с Лукойлом проект "Женис"

Геологоразведочный проект "Женис", в который россияне вложили немалые деньги, остановлен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК КазМунайГаз" (КМГ), .

"Женис" - оффшорный нефтегазовый проект. Реализуется через оператора ТОО "Женис Оперейтинг" с долями участия 50/50 совместно с ТОО "Лукойл Казахстан Апстрим".

Вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20 процентов. Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции партнёра (в лице компании "Лукойл") по механизмам кэрри-финансирования, которое подразумевает 100 процентов инвестиций со стороны участника на этапе разведки и компенсации расходов на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки расходы не возмещаются.

"К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался. При этом результаты работ помогли уточнить информацию о строении недр в пределах данного осадочного бассейна для корректировки стратегии дальнейшего геологического поиска по другим проектам КМГ", - сообщили в "КазМунайГазе".

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Сегодня, 20:23
274
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