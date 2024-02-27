Нефтехимический комплекс планируют построить корейские инвесторы в Мангистауской области
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Казахстан и Корея обсудили возможность строительства нового нефтехимического комплекса в Мангистауской области. В рамках реализации проекта сумма инвестиций корейской стороны может превысить 10 млрд евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".
Представители KAZAKH INVEST рассказали потенциальным партнерам о деятельности нацкомпании, преимуществах работы в Казахстане, благоприятном деловом климате страны и мерах господдержки в реализации инвестиционных проектов. Казахстанская сторона намерена оказать полную поддержку проекту в Казахстане, включая организацию необходимых переговоров с государственными органами и квазигосударственным сектором.
В свою очередь, руководство корейских компаний "Nexstar Engineering Co., Ltd." Сунг Чу Ёном и "KSTN Co., Ltd." Ги Ли Бумом выразили готовность в реализации инвестиционного проекта по строительству нефтехимического комплекса в Казахстане.
"Согласно их планам, производство нефтехимпродуктов будет нацелено как на экспорт, так и на внутренний рынок страны. Корейские инвесторы также изъявили желание построить судоверфь для организации производства танкеров мощностью 5 000 тонн для экспорта готовой продукции в страны Европы через Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сообщили в компании.
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