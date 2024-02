Нефтехимический комплекс планируют построить корейские инвесторы в Мангистауской области

Казахстан и Корея обсудили возможность строительства нового нефтехимического комплекса в Мангистауской области. В рамках реализации проекта сумма инвестиций корейской стороны может превысить 10 млрд евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".

Представители KAZAKH INVEST рассказали потенциальным партнерам о деятельности нацкомпании, преимуществах работы в Казахстане, благоприятном деловом климате страны и мерах господдержки в реализации инвестиционных проектов. Казахстанская сторона намерена оказать полную поддержку проекту в Казахстане, включая организацию необходимых переговоров с государственными органами и квазигосударственным сектором.

В свою очередь, руководство корейских компаний "Nexstar Engineering Co., Ltd." Сунг Чу Ёном и "KSTN Co., Ltd." Ги Ли Бумом выразили готовность в реализации инвестиционного проекта по строительству нефтехимического комплекса в Казахстане.