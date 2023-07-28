Неестественно синий цвет приобрёл берег озера в Костанайской области

Опасения у жителей Костанайской области вызывает состояние озера Пресное в селе Пресногорьковка. Вода в нём зеленая и густая, а край берега - ярко синий. В водоёме боятся купаться, поливать растения из него тоже не рискуют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Сельчане не понимают причину неестественного окрашивая воды.

Точки над "i" в данном вопросе расставил биолог Андрей Андрющенко.

"Причина в цианобактериях. Не путать с сине-зелеными водорослями - это не одно и то же. Развиваются цианобактерии в неблагополучной обстановке. Как правило, это сильная жара плюс избыток органики в воде (мертвой рыбы, например). В принципе, цианобактерии даже полезны, потому что изымают эту самую избыточную органику. С другой стороны, они тоже живые, у них свой метаболизм. И то, что они выстреливают в воду свои ядовитые метаболиты, имеющие резкий карболовый, аптечный запах, это не очень здорово. Метаболитам нужно дать время разложиться естественным образом. Поэтому жители верно поступают, что не лезут в воду. Хлебнув её, можно получить расстройство кишечника. Плюс дерматиты - это весьма вероятное последствие купания в зараженной воде. Но огороды поливать этой водой можно, ничего страшного не произойдет", - заверил специалист.