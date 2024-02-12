Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте

Общественники Акмолинской области указывают на хищения в спорте. Казнокрадством, по их мнению, охвачены абсолютно все его сферы. Государство выделяет солидные суммы – на покупку инвентаря и экипировку, организацию и проведение соревнований и учебно-тренировочных сборов. Но доходят ли деньги до адресата? Между тем, на днях стало известно об увольнении руководителя регионального управления физической культуры и спорта. По случайному или неслучайному совпадению именно в этой отрасли Антикор проводит внешний анализ коррупционных рисков. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в том, что происходит в спорте региона, выслушав мнения активистов, тренеров и спортсменов.

"Половина из десяти человек на сборах пятеро – семья тренера"

К корреспонденту BaigeNews.kz обратился общественник Игорь Плюснин. Он – руководитель общенационального движения против коррупции "Жанару" по Акмолинской области, организатор и тренер любительского волейбольного клуба "Альянс-Кокшетау". Игорь убеждён, что выделяемые государством деньги оседают в карманах чиновников и тренеров, а "мёртвые души" на бумагах стали вполне обычным явлением. Такая ситуация, по мнению Плюснина, имеет место во всех сферах – будь то волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, каратэ…

"Я долго наблюдаю происходящее – и как человек, имеющий отношение к спорту, и как общественник, и когда был членом партийного контроля. Причём как в любительском, так и профессиональном, и в рамках программы ArtSport. Деньги регулярно выделяются, и по бумагам отчётность соответствует. Но бумаги – это одно, а реальность – другое", – посетовал собеседник.

Далее он привел примеры нарушений за последние годы, подтверждённых проверкой облдепартаментом внутреннего госаудита. Так, по его словам, сборная федерации беркутчи выехала на учебно-тренировочные сборы в составе десяти человек. Но пять из них, по утверждению собеседника, оказались членами семьи тренера З. – по бумагам это все спортсмены. Деньги тот возместил и продолжил карьеру.

"Воровать не страшно, в худшем случае – возместишь ущерб"

Этот факт возмущает общественника, ведь "провинившегося" после возмещения нанесённого ущерба никак не наказывают.

"Возместить нужно даже не в кратном размере, а только то, что "взял". В дальнейшем ни тренер, ни управление, ни спортивные функционеры не несут какой-либо ответственности. В данном случае идут хищения вплоть до детского спорта, то есть они воруют у наших детей, а мы продолжаем допускать их к тренерству", – разводит руками Игорь Плюснин.

Но в управлении физической культуры и спорта тренера виноватым не считают.

"Выяснилось, пять человек в сборах не участвовали. Но эти деньги тренер потратил на покупку лис и кроликов. В соревнованиях с ловчими птицами беркут должен остановить лису и убить её. Чей беркут сделает это, тот и победитель. Но сама процедура закупа не прописана, например, есть сложность в том, что нужно купить тех же кроликов одного цвета, иначе будет предпочтение. Поэтому он так поступил, но не присвоил же деньги. Что касается членов семьи, я не в курсе. Но знаю, что все его дети занимаются этим видом спорта, тренируются и участвуют в соревнованиях", – прокомментировал и.о. руководителя ведомства Куаныш Караулов.

В другом случае тренер по каратэ Т., по словам Плюснина, в пандемийный год совершил хищение в 1,6 млн тенге. Но деньги до сих пор не возвращены, так как суд в 2023-м отклонил это требование: не были предоставлены оригиналы документов.

При этом по итогам аудита за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены руководители трёх отделов ведомства.

Аудит управления физической культуры и спорта ДВГА проводил как раз-таки по обращениям Плюснина и еще двух человек. Проверяли на предмет соблюдения бюджетного и иного законодательства, период – с 1 января 2020 по декабрь 2021 года.

В своём официальном ответе заявителю департамент подтвердил финансовые нарушения, допущенные в разное время двумя тренерами – З. и Т. Возвращению в бюджет в общей сложности подлежало 2,3 млн тенге: 633,5 тысяч с одного тренера и 1 667,450 тысяч – с другого. Оба тренера эти суммы возместили.

"Мёртвые души" на сборах

Обращения двух других заявителей касались пауэрлифтинга. ДВГА в ответ на устный запрос предоставить итоги аудита отказался.

"Проверка касалась старшего тренера области Андрея Шаляпина (на тот момент он занимал эту должность, сейчас на заслуженном отдыхе – прим. авт.). В частности, речь шла о возможном присвоении 3,6 млн тенге в рамках проведения учебно-тренировочных сборов. Некоторые спортсмены числятся в списках, а в ведомостях не их подписи. Нарушение также в том, что тренер не имеет права получать деньги за спортсмена, если тот не является несовершеннолетним и на тренера не выдана доверенность. В данном случае речь идет о совершеннолетних ребятах", – отметил Игорь Плюснин.

Одна из "мёртвых душ" – Артём Сапакбаев, который, к слову, и вовсе оставил спорт.

"В сборах он не участвовал, а в ведомостях фигурирует в течение десяти месяцев. По бумагам человек "получает" по 65 тысяч тенге, в общей сложности 650 тысяч, но об этом ни сном, ни духом. И так по шести спортсменам. Более того, Артём вообще оставил спортивную карьеру: нужно зарабатывать, а тренировки и соревнования не оставляют для этого времени. Он – круглая сирота, создавать для него особые условия некому, а в спорте это важно. Элементарно кормить и одевать некому", – отметил общественник.

Такой подход, по его мнению, лишает региональный спорт талантливых ребят.

Между тем, проверка ДВГА обнаружила не хищение, а нецелевое использование бюджетных средств, а именно трёх с лишним миллионов, но возместил их впоследствии городской отдел спорта. Далее госорган попытался взыскать эти деньги с Шаляпина, но суд встал на сторону тренера, к слову, пенсионера.

Сам Андрей Шаляпин утверждает, что на эти деньги купил форму для спортсменов.

"Деньги, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов, он потратил на приобретение экипировки", – подтвердили в отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Кокшетау.

"3,6 миллионов, 2020-21 год – городской отдел выделял средства на поездки и сборы. Они говорят, что была пандемия и всё было запрещено – мы сдавали тесты и ездили на соревнования. И в Шымкент, и Алматы, и Костанай. На деньги, которые я получал на спортсменов, приобреталась форма. Форма у нас для пауэрлифтеров специфическая, очень дорогая. Одна майка стоит 170 долларов, один комбинезон – 180. Чтобы одного спортсмена накормить, одеть-обуть и экипировать, не меньше 500 тысяч надо. Это самое малое. Единственное, у меня не было чеков – на спортивное питание и форму. Но от меня бухгалтерия такой отчётности не требовала. Факт наживы со сборов не увидели", – пояснил тренер.

Учебно-тренировочные сборы и экипировка – это разные статьи расходов, возражают заявители.

Среди тех, кто обращался в Антикор и инициировал проверки, обладатель бронзовой медали на чемпионате мира 2016 года Павел Марда. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz именитый пауэрлифтер прямо заявил: жажда личной наживы для некоторых спортивных функционеров важней, чем развитие талантливых ребят. Он также указал на "мёртвые души".

"Были поездки, когда мы достоверно знали, что деньги выделялись в полном объёме, а ребята отправлялись без командировочных. Финансирование, повторюсь, стабильное, но по факту на выезде юные спортсмены нередко получают условия, мягко говоря, не очень. Случается, мальчики и девочки живут в одной комнате. И это делается не потому, что иначе никак, а чтобы сэкономить, забить в квартиру побольше народу. К питанию тоже есть вопросы, причём у тренеров в это время гастрономически всё в порядке. И так не только в пауэрлифтинге – везде. Не было бы вопросов, если бы деньги не выделялись", – отметил спортсмен.

Но в федерации это, разумеется, отрицают.

"Два года работаю старшим тренером области по пауэрлифтингу – все ездят, получают свои суточные, всё как положено. И когда проверка была, федерация подтвердила, что с нашей стороны всё нормально. Единственное, некоторые ребята, которые не числятся, допустим, в школе, ездят на свои деньги, а в документах формально пишут фамилии наших тренеров", – прокомментировал, в свою очередь, Евгений Евдокимов.

Тем временем, чиновники утверждают, что денег на питание и проживание выделяется не так уж и много. Например, в прошлом году на питание спортсменов до 18 лет выделялось по 3,5 тысячи в день, старше – 4,5 тысяч. На проживание по 6-8 тысяч. При этом в госоргане напомнили, что на выделение средств влияет и ранжирование, где учитываются и климат, и массовость вида спорта.

"Выглядим, как нищие"

Притчей во языцех в Акмолинской области стала и проблема с экипировкой. Волейболисты жалуются, что одну и ту же форму им приходится носить третий год, а менять положено ежегодно. Триатлонисты – что вынуждены выступать в тряпье, как бродяги – в то время, как другие области в красивой, одинаковой форме и велосипедах.

"Ни для кого не секрет, что наши, как нищие, ездят. Это даже спортсмены из других стран замечали. В 2015 году в Гонконге японцы подарили Павлу свою форму, ещё и в ноги поклонились за его силу", – говорят спортсмены.

Сам Марда отмечает, что на всех фотографиях на пьедестале стоит в чужой форме. По одной причине – её просто-напросто нет.

"На чемпионате Казахстана я впервые выступил 20 лет назад, за эти годы я много раз выигрывал на международных и республиканских соревнованиях. Ни разу в жизни мне не давали спортивного костюма от области. Зато, обратите внимание, на любом мероприятии чиновники от управления спорта одеты, как на Азиаде. Молчу уже про животы, неловко смотреть", – признался собеседник.

Но и местным чиновникам не всё в спортсмене нравится. Например, выходка на чемпионате мира в США, где тот завоевал бронзу. В дорогу Павел отправился в костюме российского спортсмена.

"В кикбоксинге есть красивая традиция: после боя соперники меняются костюмами. Друг-кикбоксер отдал его мне, ему он был мал. Я надел в дорогу – какая в этом могла быть подоплёка? 2016 год, надпись "кикбоксинг". Костюма с эмблемой Казахстана у меня никогда в жизни не было. На награждение вышел в кофте тренера, на которой изображён казахстанский флаг. Я стою на пьедестале в Америке на чемпионате мира в чужой большой кофте. Но это никого не волнует, зато после мне ставят в претензию, мол, мы знаем, как ты в российской форме ходил. Хорошо, если я такой не патриотичный, почему вы меня в 2017-м опять командируете? Тогда не было никаких вопросов. Нет бы сделать выводы и в следующий раз отправить в качественной форме. Но у нас предпочитают ответную критику, как и в случае с Алиной, чтобы тем самым увести от проблемы", – с возмущением говорит Марда.

Очевидно, спортсмен имеет в виду представительницу сборной Казахстана по маунтинбайку Алину Саркулову, которая на летних Азиатских играх в Китае посетовала на качество экипировки.

Но сам Шаляпин в интервью парировал, что у Павла "всё было, он просто не захотел надевать". Поэтому ему пришлось снять свою куртку с символикой Казахстана. И добавил, что любой тренер на его месте отчислил бы воспитанника.

Впрочем, форма с национальной символикой у Павла всё же появилась, но уже когда он вернулся с чемпионата мира. Правда, это не специальная экипировка для выступлений, а, так сказать, "праздничная". И подарила её республика.

Куда делись 5 тысяч евро?

По мнению Павла, спортивные воспитанники чаще всего не могут озвучивать свои претензии тренерам, потому что те поставили их в позицию просящего.

"Будешь задавать вопросы, никуда не поедешь. В спорт приходят ребята амбициозные, с характером, желанием самоутвердиться. Им нужны сборы, соревнования, поэтому молчат. Но "властьпредержащим" стоит помнить одну простую истину: не будет детей – не будет и надобности в тренерах, федерациях, чиновниках", – подчеркнул Павел Марда.

Записать жалобы от спортсменов корреспонденту и в самом деле не удалось. Многие называли аналогичные проблемы, но на камеру или диктофон – отказывались.

Игорь Плюснин напомнил историю, в которой акмолинский триатлонист на чемпионате мира в Германии в 2022 году завоевал в двух дисциплинах второе и третье места, выиграв денежные сертификаты на 2 и 3 тысячи евро. По возращении домой спортсмен напомнил о своем финансовом трофее, но в ответ ему указали на дверь. Пять тысяч евро парень не увидел по сей день. Поначалу он согласился на интервью, но впоследствии передумал и отказал, сославшись на личные обстоятельства.

"Просроченные" велики и форма в заплатках

Кстати, о триатлоне. В сентябре прошлого года небольшой скандал случился в областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Прецедентом стала беда со спортсменом Муратом Жакеном прямо на велотрассе на этапе Кубка Азии в Кыргызстане. Сломался велосипед – триатлонист получил серьёзную травму, его пришлось экстренно везти в Астану. Тогда стало известно, что велик не соответствовал его росту-весу и профессиональной квалификации. А ведь акмолинец ехал в лидирующей группе.

Похоже, тогда вместе с рамой Мурата, лопнуло и терпение тренера и родителей других воспитанников. Они рассказали журналистам и об устаревшей велобазе, и пережившей по нескольку "реставраций" экипировке.

В ответ администрация ОСДЮШОР отчиталась, сколько чего покупали. Но это капля в море, парировал тренер Сергей Пихидько. И напомнил о новеньких мониторах, бытовой технике и мебели в бухгалтерии.

После такого открытого возмущения лёд тронулся. Директор, по информации госоргана, получила выговор, а после уволилась. В ответ на запрос редакции в ОСДЮШОР уточнили, что управление выделило 13 млн тенге, на них в школу купили девять велосипедов.

Между тем, велики приобрели из тех 20 миллионов, которые ранее выделялись на покупку автобуса для триатлонистов.

"Полгода мы объявлялись на покупку микроавтобуса для спортсменов, но пока деньги выделили, стоимость транспорта выросла, и этих денег не хватило. Сейчас он стоит примерно 32 миллиона. С другой стороны, мы бы вернули их в бюджет. Но нам дали разрешение перераспределить сумму на велосипеды", – пояснили в ведомстве.

Почему вычеркнули "номер один"?

Но вернёмся к разговору с Павлом. В идеале маршрут выделяемых из казны денег должен быть абсолютно прозрачным и понятным. Но в реальности сфера спорта в регионе представляет собой потёмкинскую деревню.

"Моё окружение состоит из спортсменов, поэтому я могу уверенно говорить, что недовольных такой политикой много. Спортсмены зависимы от тренеров, тренеры – от федераций и школ, где работают. Я не завишу от них, поэтому обращался и в антикоррупционную службу, и напрямую к руководству управления. Более того, мы инициировали круглый стол в Антикоре, где речь шла и об итогах аудита. Я для себя сделал вывод, что спортивные чиновники не заинтересованы", – сообщил Марда.

Говоря о своей независимости, Павел, возможно, отчасти имел в виду, что не входит в состав сборной Акмолинской области по пауэрлифтингу.

"11 октября я выиграл чемпионат страны. Первый номер сборной. Ни у кого не было вопросов, кто должен представлять нашу страну на международных соревнованиях в Малайзии. Подали заявку на участие в чемпионате Азии. Однако главный тренер, минуя принципы спортивной этики, вычеркивает первый номер сборной в категории 83 кг", – возмутился спортсмен.

Главный тренер же утверждает, что из списков на чемпионат Азии Павла никто не исключал.

"Сборная Казахстана, дирекция развития спорта, не дала деньги ни одному спортсмену. Если кто-то поехал, то на деньги, которые выделила область. Но так как Павел Марда в областной сборной не состоит, он входит только в сборную Казахстана, соответственно, ему никто деньги не выделил", – утверждает Евгений Евдокимов.

Как оказалось, из акмолинской сборной сильнейшего спортсмена исключили после соревнований в США, по завершении которых он в Казахстан не вернулся.

"В Америку он ездил без меня, не выступил там, не согнал вес. За бюджетные деньги поехал и остался там. Его ни в протоколе нет, ни билеты не привез, ни посадочные листы, ни командировочные – ничего. Год там был", – пояснил Андрей Шаляпин.

Формальная причина для того, чтобы "номер один" не поехал на чемпионат Азии имеется. Но тогда зачем проводить чемпионат Казахстана и выявлять лучшего? По логике спортивные функционеры региона должны были найти средства и профинансировать его поездку, а не ссылаться на формальности. Ну, или снова, пусть с каким-то ультиматумом для норовистого пауэрлифтера, ввести в состав сборной. Но это – только в случае, если интересы спорта, интересы области и страны ставятся в приоритет…

Как видим, спорт сегодня сложно воспринимать в его прежнем романтизированном образе. Как состязание талантов, силы и выносливости, характера, воли к победе – слишком много "подводных камней", кулуарной суеты, социальных скандалов, а хочется просто спорта, без интриг и войн.

Между тем, в 20-х числах января руководитель управления физической культуры и спорта написал заявление по собственному желанию. Будет нелишним напомнить, что в декабре прошлого года Антикор начал внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта. Есть ли связь между этими событиями, станет известно чуть позже – когда антикоррупционная служба сообщит об итогах проверки. Асет Букубаев возглавлял ведомство с августа 2018-го.

Фото Асель Турар.