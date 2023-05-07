Неделя исламской моды проходит в Алматы

Фото: Алексей Котерев/inalmaty.kz

Талантливые дизайнеры в Алматы представили на суд публики коллекции скромной одежды, закрывающей тело в соответствии с жизненными взглядами, эстетикой, комфортом и религиозными канонами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inalmaty.kz.

Дизайнеры создали потрясающую галерею красивых и стильных нарядов, сшитых из натуральных тканей высокого качества.

Приятно порадовали аудиторию отечественные модельеры. Маржан Смаилова своим творчеством наглядно доказала, что скромная одежда придает женщине загадочность и грацию, делает её более привлекательной и интересной. Сания Ильясова соединила традиционные исламские ценности с мотивами культуры казахских кочевников и передала в нарядах дух великой степи.

Скромная мода предназначена не только для верующих людей, она актуальна для всех женщин, которые придерживаются эстетики благопристойности.

"Если обратиться к трендам, то в ближайших сезонах в моде макси, так что в наших коллекциях гости проекта легко могут найти и собрать для себя нужный образ на любой случай жизни!" — отметила организатор недели моды Айгуль Зайнуллина.

В рамках недели моды пройдёт образовательный лекторий "Мусульманка в современной моде" и выставка изделий участников.

Фото: Алексей Котерев/inalmaty.kz