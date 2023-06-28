Недалеко от Астаны обнаружен мавзолей эпохи Золотой Орды

Фото: скриншот с видео Хабар-24

Следы древней цивилизации, спрятанные под землёй, изучают столичные археологи. Они ведут раскопки мавзолея эпохи Золотой Орды. Захоронение, датированное XV веком нашей эры, обнаружено на территории Коргалжынского района, недалеко от Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На территории средневекового городища в Акмолинской области археологи раскопали несколько мавзолеев. Это уже 3-й по счёту памятник, обнаруженный в Коргалжынском районе. Их фундамент сохранился до наших дней, а вот стены археологи собирали по кирпичику.

"Вот нижняя часть, где отличается от современного, это оригинальные материалы того периода средневекового памятника "Бытыгай". Потом архитекторы решили уже возвести полностью, придать первоначальный облик памятнику. Для этого восстановлена основная часть фундамента и уже верхняя часть самого памятника и купол, портал. Данный памятник в архитектуре называется портально-купольным сооружением эпохи Золотой Орды", — рассказывает руководитель археологических экспедиций Айбар Касенали.

Уникальная находка представляет собой восьмиугольное сооружение. Длина каждой из сторон чуть больше 1,5 метров, диаметр около 4,5. Мавзолей построен из обожжённого и полуобнажённого кирпича, скреплённого известковым раствором. Когда-то эта территория была местом паломничества. Напротив находилась усыпальница.

Памятник, над которым ведётся исследовательская работа, условно получил название "Некрополь Ұялы". Всего в составе могильника пять объектов. Из-за посевных работ на территории захоронении уровень сохранности памятников очень плохой. Плюс ко всему, по прогнозам учёных, некоторые погребальные сооружения подвергались неоднократным ограблениям, именно поэтому тут и нет останков. Останков жителей Золотой Орды специалисты не нашли, но были обнаружены другие археологические материалы.

На ручке сосуда имеется орнамент, который может означать родоплеменное значение, а может указывать на мастера, который изготовил сосуд. Благодаря своей находке исследователи надеются получить больше сведений о погребальных традициях, религиозных обрядах и культуре времён Золотой Орды. Результаты этой работы могут войти в многотомник по истории Казахстана.