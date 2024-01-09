Нечистотами затопило улицу и дома в Балхаше

В Балхаше канализационными отходами залило одну из улиц города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сильнее всех пострадали 11 частных домов. Нечистоты сначала текли по дороге, а позже начали заливаться в дома. Порыв произошел на канализационном магистральном трубопроводе.

"Мы сначала не поняли, откуда эта вода идет. Она начала заходить в дома и была по колено. Пар везде стоял, и воняет теперь. Нам только сказали, что трубу прорвало. Мы до утра с детьми на столах и стульях сидели. Дождались 9 часов и пошли в акимат. Только после скандала к нам выехал заместитель акима. Пусть проверят все дома, под полом, не дай Бог, рухнет", - рассказала жительница г. Балхаш Фарида Тажибаева,

Затопило почти 20 домов, дворы, сараи. Топило минувшей ночью. Напор был такой сильный, что жители даже не успели убрать с полов ковры и другие вещи. Получится ли теперь все это отстирать, неясно. Люди жалуются, что тщетно пытались вызвать помощь. Не дождавшись, стали самостоятельно черпать отходы всем, что попадалось под руки. После зловонного потопа переполнились септики.

Жители уверены: под домами скопилось огромное количество канализационных стоков, из-за которых теперь будет стоять неприятный запах. И это не говоря об инфекциях. Они просят проверить помещения на пригодность к жилью.

В акимате и коммунальной компании обещают помочь. Правда, чем именно, пока не рассказывают.

"Сегодня произошла авария на городском магистральном коллекторе диаметром 1000. На данный момент бригада работает. Авария устранена, сейчас проводится запуск коллектора. В результате аварии пострадали 11 дворов частного сектора. Составлен план мероприятий, соответствующая помощь на данный момент жителям оказывается", - сказал директор ТОО "Балхаш су" Жандос Рымкулов.





