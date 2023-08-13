Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье обещают лишь в одном городе Казахстана

Синоптики предполагают, что 13 августа, ночью 14 августа 2023 года метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Актобе в воскресенье малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днём 26-28 тепла.

Жителям города специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большинстве областей страны.