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Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье обещают лишь в одном городе Казахстана

Сегодня, 08:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: pixabay.com
По прогнозам "Казгидромета", 13 августа  неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в одном городе Казахстана — Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что  13 августа, ночью 14 августа 2023 года метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Актобе  в воскресенье малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днём 26-28 тепла.

Жителям города специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большинстве областей страны.

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