Сильные дожди и грозы: в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большинстве областей страны, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, в западной части республики погода будет без осадков. А в восточной части пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман.

Днём на юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара 41°С. Днём в Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара 37-40°С.

В Атырауской, Мангыстауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, востоке Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, на северо-западе области Абай, на юге, западе области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане 13 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём в центре, на юге области Улытау ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днём ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем ожидаются порывы 15 метров в секунду.

Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.В Атырау днём сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Днём на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 37 градусов.

На большей части области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Днём на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Семее ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Днём на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, юге области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северный днем на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный порывы 15-20 метров в секунду. 13 августа на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днём ожидается ветер северный порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, в центре Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ожидается утром сильный дождь, гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер северный днем в центре области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ожидается ветер северный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге, в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25-28 метров в секунду. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-40 градусов.

13-15 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днём град, шквал. Ветер северо-западный, ночью 13 августа в горных районах, днем 13, сутки 14-15 августа на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 13 августа днём ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днём ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.