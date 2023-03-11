Неблагоприятные метеоусловия пообещали в Астане, Алматы и ещё трёх городах

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По проногозам "Казгидромета", 11 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики олагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

По прогнозам "Казгидромета", 11 марта в Казахстане ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на юге — сильный дождь. Лишь на юго-востоке, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере РК с низовой метелью, гололёд, днем на юге страны — гроза.