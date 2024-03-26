  • 26 Марта, 08:26
  • BAIGENEWS

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трёх городах Казахстана

Сегодня, 08:16
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futurenow.com.ua Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16
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Фото: futurenow.com.ua

Благоприятные метеорологические условия 26 марта ожидаются в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и Караганде.

К слову, неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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