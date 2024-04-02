Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

Благоприятные метеорологические условия 2 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"2 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Уральск, Алматы, ночью Астана и Атырау", - говорится в сообщении.

К слову, неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).