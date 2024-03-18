Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах страны

Благоприятные метеорологические условия 18 марта ожидаются в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Отметим, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Павлодар, Караганда, Алматы, Астана.

"Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

К слову, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).