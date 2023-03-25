Неблагоприятные метеоусловия обещают в 11 городах Казахстана

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По проногозам "Казгидромета", 25 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Актау, Шымкенте, Астане и Алматы, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий сегодня в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане.