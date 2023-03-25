- Макрон снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе 09:12 36
- Непобеждённый казахстанец прошел взвешивание перед боем в Мексике 08:48 102
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в 11 городах Казахстана 08:17 172
- Казахстанцы устроили давку из-за бесплатного плова 07:51 280
- Маленький ребенок упал в колодец в Кызылординской области 07:29 246
- Непобежденный казахстанский чемпион нокаутом выиграл бой в Англии 06:23 559
- У Марка Цукерберга родилась дочь 05:00 558
- Гвардейцы спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью в Шымкенте 04:42 373
- Аварийно-космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Жезказгане 03:36 375
- Мужчина подавился мясом и умер в Акмолинской области 02:23 708
- "Надеюсь, в нашей сборной когда-нибудь будет порядок": чемпионка мира по боксу из Казахстана в слезах записала видеообращение 01:52 591
- Пятилетняя девочка выпала из окна в Шымкенте 00:48 524
- Несуществующую путевку в Дубай купила жительница Актау 24.03.2023 416
- Ещё три участка республиканских трасс закрыли в Казахстане 24.03.2023 445
- Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Казахстане 24.03.2023 592
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 24.03.2023 438
- Движение ограничили на трассе в Акмолинской области 24.03.2023 535
- Какие госуслуги оцифруют в этом году в Казахстане, рассказали в правительстве 24.03.2023 441
- Парламентские выборы в Казахстане влияют на потоки энергоносителей из Евразии 24.03.2023 462
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 469
- Отца подозревают в убийстве троих детей в Актау 24.03.2023 521
- Конкуренция идей и плюрализм мнений - политологи об итогах парламентских выборов в Казахстане 24.03.2023 447
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 727
- Казахстан экспортировал продукции машиностроения на 3,8 млрд долларов США 24.03.2023 466
- Итоги выборов депутатов маслихата подвели в Астане 24.03.2023 641
- Двух россиян сняли с рейса в аэропорту Алматы 24.03.2023 746
- Семена раздора: в НАПМК ответили на требование отменить пошлину на вывоз подсолнечника 24.03.2023 2213
- Запрещается оборудовать автомойки в многоквартирных домах - МИИР 24.03.2023 524
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 407
- Убийство ребёнка в Темиртау: задержан подозреваемый 24.03.2023 539
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 742
- Сколько золота скупили казахстанцы, рассказали в Нацбанке 24.03.2023 464
- Курс доллара упал более чем на пять тенге в Казахстане 24.03.2023 483
- Кого разрешат хоронить в Национальном пантеоне 24.03.2023 707
- Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet 24.03.2023 703
- Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию 24.03.2023 554
- ЧС регионального масштаба снова объявили в Риддере 24.03.2023 596
- Грузовой поезд сошёл с рельсов в Алматинской области 24.03.2023 494
- Судью подозревают в получении взятки в Алматинской области 24.03.2023 494
- Экстрадированному из Казахстана майору ФСО вынесли приговор в России 24.03.2023 500
- ТЭЦ Риддера оштрафовали на 11 млн тенге за многочисленные нарушения 24.03.2023 591
- Школьница создала робота, танцующего "Қара жорға" 24.03.2023 592
- В Алматы распродают имущество старейшего телеканала 24.03.2023 652
- Приговор блогеру Махамбету Абжану оставили без изменений 24.03.2023 697
- На ряд должностных лиц "Самрук-Казына" завели дело по факту злоупотребления полномочиями 24.03.2023 1163
- Токаев пообещал оказать поддержку казахстанским шахматистам 24.03.2023 518
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 575
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 4507
- Хлопок угольной пыли произошёл на Риддерской ТЭЦ 24.03.2023 595
- Пресечена преступная схема бухгалтеров в КТЖ - прокуратура 24.03.2023 597
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 638
- Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана 24.03.2023 652
- Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира 24.03.2023 1069
- Рыбакина выдала триллер на старте нового турнира после триумфа в США 24.03.2023 833
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана 24.03.2023 519
- Назван средний размер пенсии в Казахстане 24.03.2023 638
- Новые правила выгула кошек и собак разработали в Казахстане 24.03.2023 659
- Коронавирусом за сутки заразились 22 казахстанца 24.03.2023 536
- Тайник с боеприпасами найден в Талдыкоргане 24.03.2023 554
- Казахстан подтвердил статус свободной от ящура страны 24.03.2023 732
- Спецоперация МВД: 72 тонны прекурсоров изъяли в Алматы 24.03.2023 661
- Первый саммит механизма Китай—Центральная Азия состоится в мае 24.03.2023 613
- В Атырау начался суд против Kсell 24.03.2023 643
- Население Канады выросло за год на миллион человек 24.03.2023 714
- Житель Атырауской области пришёл в суд пьяный 24.03.2023 648
- В Узбекистане приготовили 80-метровую шаурму 24.03.2023 796
- 642 сайгачьих рога пытались продать в Уральске 24.03.2023 585
- Массовое строительство жилья началось в Турции после землетрясения 24.03.2023 681
- Массовое отравление школьников в Шымкенте: какие решения принял оперштаб 24.03.2023 713
- Президент Финляндии подписал законы о членстве страны в НАТО 24.03.2023 734
- Потасовку в Шахтинске полицейские пытались остановить выстрелом в воздух 23.03.2023 739
- Три казахстанки пробились в финал женского чемпионата мира по боксу в Индии 23.03.2023 1459
- Учёные расшифровали ДНК Бетховена 23.03.2023 566
- На продающих амулеты попрошаек жалуются жители Актау 23.03.2023 1318
- Президент Казахстана поговорил по телефону с эмиром Катара 23.03.2023 653
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны 23.03.2023 1008
- Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира в Индии 23.03.2023 824
- Противотанковую мину нашли на льду озера в Кокшетау 23.03.2023 725
- Алуа Балкибекова уступила боксёрше из Индии на чемпионате мира 23.03.2023 699
- Создатели легендарного шутера представили новую версию Counter-Strike 23.03.2023 864
Неблагоприятные метеоусловия обещают в 11 городах Казахстана
По проногозам "Казгидромета", 25 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Актау, Шымкенте, Астане и Алматы, передаёт BaigeNews.kz .
Синоптики предполагают, что из-за погодных условий сегодня в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане.
-
Trend news
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 740
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 575
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 4424
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 984
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1120
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1125
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4029
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1089
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1100
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1104
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1092
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5389
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1127
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1214
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1367
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1244
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1229
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1297
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7780
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1963
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3690
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2988
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8265
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1568
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1592
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1453
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4925
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1434
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6833
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3691
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2065
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18912
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4346
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3504
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2413
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3348
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21077
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3029
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2444
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2211
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2424
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6479
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11281
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2777
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4189
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3121
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15808
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4026
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2858
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2447
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5499
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2848
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4435
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4946
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6317
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12220
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2900
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3814
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38173
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3030
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3210
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3828
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 3047
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6225
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 4102
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3729
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7375
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4173
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3335
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3565
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14405
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3498
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13479
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16515
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3811
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5617
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2804
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8771
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 18164
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 27134
-
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 469
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 727
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 407
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 638
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 851
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1012
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 837
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1696
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1437
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1235
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1238
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1538
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1495
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1219
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1809
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1397
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1763
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1867
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1723
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1740
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6624
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1884
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1953
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1968
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2318
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1890
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2638
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2277
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2255
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2818
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2479
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2290
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3014
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2919
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2802
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2668
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3454
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3764
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3303
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4221
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3972
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3450
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4029
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4186
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3466
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4540
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4374
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4269
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4836
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3742
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4065
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4185
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4633
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4585
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5153
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4768
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4432
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4090
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4207
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4606
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5070
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5167
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5306
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5124
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7378
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5835
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4970
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5445
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5062
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4616
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4899
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4943
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5122
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5634
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5778
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4648
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6446
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5336
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5675
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5197