Какой будет погода на выходных в Казахстане

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Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием поля повышенного атмосферного давления на большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах пройдут ночью небольшие осадки (дождь, снег), днём небольшой дождь, усиление ветра. 27 марта на юго-востоке страны ожидается дождь, в горных районах туман", - сказано в прогнозе.

Значительных колебаний в температурном фоне синоптики не обещают.