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pixabay.com Сегодня, 21:53
109
Сегодня, 21:53
109
Фото: pixabay.com

Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием поля повышенного атмосферного давления на большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах пройдут ночью небольшие осадки (дождь, снег), днём небольшой дождь, усиление ветра. 27 марта на юго-востоке страны ожидается дождь, в горных районах туман", - сказано в прогнозе.

Значительных колебаний в температурном фоне синоптики не обещают. 

"На западе республики столбики термометров в дневное время достигнут плюс 12-26 градусов, на северо-западе - плюс 5-20 градусов, на севере, востоке и в центре - плюс 2-15 градусов, на юге и юго-востоке - плюс 13-25 градусов, в горных районах - плюс 8-13 градусов", - уточнили в "Казгидромете".

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Сегодня, 21:53
109
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