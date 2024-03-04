Ухудшение атмосферного воздуха ожидается в пяти городах Казахстана
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Благоприятные метеорологические условия 4 марта ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает ИА BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Жезказган, Балхаш, Уральск, Актобе, Алматы.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). 4 марта синоптики прогнозируют сухую, безветреную погоду на западе и юго-западе страны, на большей территории страны - туман.
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