Национальный центр экспертизы отобрал пробы 19 наименований продукции 13 разных импортных производителей, закупленных общественными объединениями по защите прав потребителей, и выявил несоответствия по жирно-кислотному составу в товарах пяти предприятий (ООО "Южный молочный завод", ООО "Саратовский молочный комбинат", ООО "А-7 Агро-Оренбургский молочный комбинат", ООО "Молочный комбинат Энгельсский" и РФ АО "ВБД).

"В рамках усиленного лабораторного контроля на границе повторно выявлено несоответствие жирно-кислотного состава в ультрапастеризованном молоке 3,2% жирности "Добрая бурёнка" производства ООО "Саратовский молочный комбинат" (РФ). Ввоз продукции данного предприятия на территорию Казахстана временно ограничен", - сообщили в комитете.

О случаях несоответствий в поставленной из РФ продукции Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза проинформировал Россельхознадзор.

Кроме того, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Комитет технического регулирования и метрологии Минторговли РК отменил действие 42-х деклараций о соответствии на молочную продукцию. Причины - несоответствие требованиям технического регламента по жирно-кислотному составу, а также регистрация деклараций соответствия с нарушением процедур в части проведения исследований в неаккредитованных испытательных лабораториях или не внесённых в единый реестр ЕАЭС.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, что казахстанские производители молочной продукции сталкиваются с давлением из-за конкуренции с производителями соседних стран.