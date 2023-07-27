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Небезопасную молочную продукцию из России выявили в Казахстане
Предотвращён ввоз на территорию Казахстана импортной молочной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санэпидконтроля Минздрава РК.
Национальный центр экспертизы отобрал пробы 19 наименований продукции 13 разных импортных производителей, закупленных общественными объединениями по защите прав потребителей, и выявил несоответствия по жирно-кислотному составу в товарах пяти предприятий (ООО "Южный молочный завод", ООО "Саратовский молочный комбинат", ООО "А-7 Агро-Оренбургский молочный комбинат", ООО "Молочный комбинат Энгельсский" и РФ АО "ВБД).
"В рамках усиленного лабораторного контроля на границе повторно выявлено несоответствие жирно-кислотного состава в ультрапастеризованном молоке 3,2% жирности "Добрая бурёнка" производства ООО "Саратовский молочный комбинат" (РФ). Ввоз продукции данного предприятия на территорию Казахстана временно ограничен", - сообщили в комитете.
О случаях несоответствий в поставленной из РФ продукции Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза проинформировал Россельхознадзор.
Кроме того, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Комитет технического регулирования и метрологии Минторговли РК отменил действие 42-х деклараций о соответствии на молочную продукцию. Причины - несоответствие требованиям технического регламента по жирно-кислотному составу, а также регистрация деклараций соответствия с нарушением процедур в части проведения исследований в неаккредитованных испытательных лабораториях или не внесённых в единый реестр ЕАЭС.
Ранее BaigeNews.kz писал о том, что казахстанские производители молочной продукции сталкиваются с давлением из-за конкуренции с производителями соседних стран.
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