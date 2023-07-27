"Нас не слышат": казахстанские производители молока заявили о давлении

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Казахстанское производители молочной продукции сталкиваются с давлением из-за конкуренции с производителями соседних стран. Продукция, которая завозится из России и Беларуси значительно дешевле, чем казахстанская. Предприниматели утверждают, что изменения, вводимые в стране, только усложняет им работу. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Необходимость контроля ввозимой продукции

Более 70 процентов продукции, которая поступает в Казахстан из России – контрафакт. Об этом заявляет депутат маслихата Абайской области и член комиссии по развитию АПК и экологии Талгат Баймуринов .

Народный избранник всерьез обеспокоен качеством завозимой молочной продукции.

"Более 70 процентов молочной продукции с России – контрафакт. От молока практически ничего не остается, вплоть до известки добавляют. Мы все это потребляем, какие у нас родятся дети после этого? Какое нас ждет будущее? Поэтому, продовольственная безопасность должна стоять во главе всего. Нужно профинансировать на 2-5 млрд отечественные предприятия, которые имеют опыт и уже себя зарекомендовали, и они через пару лет вам такой результат дадут! Через положенный срок они вернут эти деньги, а мы получим мощного производителя. 10-15 таких проектов профинансировать и через два-три года вопрос с молоком закроется, и мы даже выйдем на экспорт. Вот какой подход нужен. И без мышиной возни, связей и мертвых проектов, чтобы это растянуть, распилить и растащить", – приводит слова депутата пресс-служба НПП "Атамекен".

Исполнительный директор "Молочного Союза Казахстана" Владимир Кожевников отмечает, что в Казахстане необходимо ужесточать контроль по ввозимой продукции.

"Продукция наших конкурентов давит на наш рынок. И не тем, что у них лучше качество, а тем, что у них дешевле цена. В Беларуси только крупные молочные комплексы. А как известно, чем больше объемы, тем ниже стоимость. Поэтому и цена ниже. Нашему бизнесу сложно конкурировать, поэтому надеемся на помощь государства", - говорит Кожевников.

По его словам, для того, чтобы определить качество продукции нужно проводить инструментальные методы проверки.

"Для того, чтобы сказать качественная она или нет (продукция - прим.редакция) нужны инструментальные методы проверки. Я не думаю, что вся продукция, которая производится в Беларуси – некачественная. Это же нонсенс. Другой разговор, что под видом их продукции могут поступать контрафакты. Но это уже вопрос контроля. Мы сегодня не можем просто так закрыть границы и запретить. Нужен разумный контроль сдерживания товаров. Необходимо ужесточать контроль, больше проводить лабораторных проверок", - делится своим мнением исполнительный директор "Молочного Союза Казахстана".

Он также добавляет, что в Казахстане есть недостаток сырья для переработки продукции в зимний период, летом же наоборот – его больше.

"В осенний-зимний период не хватает сырья, поэтому предприятия работают с перегрузкой. Это приводит к тому, что приходится использовать сухое молоко. Мы закупаем сырье из других стран, не развиваем собственный рынок. Сейчас нужно развивать собственное производство", - говорит эксперт.

"Обращаться в госорганы бесполезно"

Проблемы производители молочной продукции не раз обсуждали с Минсельхозом. Предприниматели также писали письма. Пока это не дало существенных результатов, утверждает представитель участников ТОО "Бурненская молочная компания" Айдар Джетписбаев.

"В свое время мы стучались в министерства, писали официальные письма. У нас такое ощущение складывается, что наши вопросы никто не хочет решать, ни в правительстве, ни министерстве. Такое ощущение, что делают все наоборот" - рассказывает предприниматель.

По его словам, проблемный вопрос производителей в правилах субсидирования.

"Переработка молока субсидируется чуть ли не по всему миру. Но только не в Казахстане. И один из вопросов в том, чтобы министерство сельского хозяйства пересмотрело правила субсидирования. Я сейчас говорю о переработчиках, которые занимаются глубокой переработкой молока. Они производят сыры, их в Казахстане мало. У нас все завозится с России, Беларуси, Прибалтики и Кыргызстана. Переработчики мало должны получать субсидирования не на произведенной продукции, а на реализованную продукцию", - говорит предприниматель.

Он также обращает внимание, что правила субсидирования не совсем эффективны для производства.

"Если мы говорим о производстве сыра, эти правила не совсем работают. Сыр – это продукт, который имеет сроки созревания, свою сезонность. Правила сейчас подразумевают, что переработчики для производства молока будут получать субсидии от реализации продукции. Здесь есть свои технологичные вопросы, которые не стыкуются с этими правилами. Сыр – продукт долгого хранения, он имеет сезонность. В данном случае практически нельзя будет проконтролировать компании однодневки, которые могут быстро зарегистрироваться как переработчики молока и производства твердых и полутвердых сыров. Не имея на то помещения для производства, это приведет к тому, что на рынке сейчас появятся компании, которые подставными или любыми другими документами покажут, что они переработчики сыра и от себя будут продавать контрабандную продукцию. Это одна из проблем, которую мы так и не смогли защитить в правительстве и Минсельхозе. Мы рассказали всю технологичную линию, как производятся сыры. Нас не услышали. Это очень печально", - говорит предприниматель.

Сейчас производители сыра в Казахстане сталкиваются с тем, что их продукция не окупаема. Продукция из России, Беларуси и Кыргызстана значительно дешевле, и казахстанским предпринимателям трудно в этой ситуации конкурировать.

"Я не знаю про других молочников, которые развивают питьевое молоко, но конкретно у нас переработчиков сыра, нет реализации вообще. У нас даже есть сыры, которые были произведены из январского молока. В северные, центральные регионы привозят сыры из России, Беларуси, в южные из Кыргызстана. Мы хотим что-то писать, обращаться, но понимаем, что это бесполезно. Есть прецеденты, когда некоторые казахстанские молочные заводы, сейчас закрываются и не выдерживают конкуренции. Мы сейчас в таком положении".

По его мнению, усугубляет ситуацию вводимая маркировка. С С 22 сентября вступают в силу значительные изменения в технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" на основе Решения Совета Евразийской экономической комиссии.

Как утверждает предприниматель, изменения не облегчает работу предпринимателям.