Не выходить на лёд призывают спасатели жителей Астаны

Столичные спасатели обратились к жителям Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"В период новогодних праздников в столице установится на уровне от -2 до +1 градуса, что приведет к резкому таянию и уменьшению толщины льда. Спасатели предупреждают астанчан и просят воздержаться от выхода на поверхность водоемов, передает официальный сайт городского акимата", - говорится в сообщении.

Повышение температуры воздуха к концу декабря сказывается на таянии льда и его истончении. В этой связи, во избежание непредвиденных и чрезвычайных ситуаций при нахождении на льду, Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует воздержаться от проведения каких-либо массовых спортивных мероприятий, игр, катаний на поверхности льда акваторий столицы.

В акимате напомнили, основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке: для одного человека – не менее 10 сантиметров, а для организации массовых спортивных, праздничных мероприятий и автотранспортных переправ – не менее 25 сантиметров.