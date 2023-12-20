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Запретить выдавать новые кредиты при просрочке по старым предложили депутаты в Казахстане

Сегодня, 10:27
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BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Сегодня в Мажилисе представили новый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Татьяна Савельева отметила, что депутаты разработали законопроект в целях реализации поручения президента Казахстана по снижению закредитованности населения.

По её словам, законопроект предусматривает:

  • запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
  • запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;
  • ограничения на продажу кредитов граждан банками и микрофинансовыми организациями
    коллекторским агентствам;
  • введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретённой задолженности;
  • установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;
  • запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.
  • предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заёмщику);
  • сохранение на банковском счёте денег в размере не менее двух прожиточных минимумов при предъявления платежного требования;
  • списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита.
  • введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.

"Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений: Уголовный Кодекс РК и Кодекс об административных правонарушениях в части: "установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам", - отметила депутат.  

Савельева добавила, что депутаты уже получили заключение правительства по инициированному законопроекту.

"Большинство инициатив поддержано, но по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторскими компаниями, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и в рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы", - сказала она.

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