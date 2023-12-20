Запретить выдавать новые кредиты при просрочке по старым предложили депутаты в Казахстане

Сегодня в Мажилисе представили новый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Татьяна Савельева отметила, что депутаты разработали законопроект в целях реализации поручения президента Казахстана по снижению закредитованности населения.

По её словам, законопроект предусматривает:

запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;

запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;

ограничения на продажу кредитов граждан банками и микрофинансовыми организациями

коллекторским агентствам;

коллекторским агентствам; введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретённой задолженности;

установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;

запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.

предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заёмщику);

сохранение на банковском счёте денег в размере не менее двух прожиточных минимумов при предъявления платежного требования;

списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита.

введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.

"Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений: Уголовный Кодекс РК и Кодекс об административных правонарушениях в части: "установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам", - отметила депутат.

Савельева добавила, что депутаты уже получили заключение правительства по инициированному законопроекту.