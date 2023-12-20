Запретить выдавать новые кредиты при просрочке по старым предложили депутаты в Казахстане
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Сегодня в Мажилисе представили новый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Мажилисмен Татьяна Савельева отметила, что депутаты разработали законопроект в целях реализации поручения президента Казахстана по снижению закредитованности населения.
По её словам, законопроект предусматривает:
- запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
- запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;
- ограничения на продажу кредитов граждан банками и микрофинансовыми организациями
коллекторским агентствам;
- введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретённой задолженности;
- установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;
- запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.
- предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заёмщику);
- сохранение на банковском счёте денег в размере не менее двух прожиточных минимумов при предъявления платежного требования;
- списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита.
- введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.
"Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений: Уголовный Кодекс РК и Кодекс об административных правонарушениях в части: "установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам", - отметила депутат.
Савельева добавила, что депутаты уже получили заключение правительства по инициированному законопроекту.
"Большинство инициатив поддержано, но по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторскими компаниями, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и в рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы", - сказала она.
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