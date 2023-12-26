Не успел на "зеленый": как нарушаются права пешеходов в Астане, рассказали эксперты

По информации Департамента полиции Астаны, с начала года в столице произошло 290 ДТП с участием пешеходов - 13 человек погибло, 291 получили травмы. Из них 160 ДТП совершено по вине пешеходов. При этом независимые эксперты говорят, что длительное ожидание может провоцировать пешеходов перебегать дорогу на "красный". Сами горожане жалуются, что "зелёный" горит мало и они не успевают перейти дорогу. В причинах разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Переход со стрессом

66-летняя астанчанка Шара Оспанова перенесла операцию по замене коленного сустава. Женщина сетует, что каждый переход через перекресток для нее превращается в настоящее испытание.

"Во многих местах "зеленый" для пешеходов горит мало времени. Я не успеваю перейти дорогу и загорается "красный". Каждый раз неловко задерживать поток, но по-другому мне не перейти дорогу. Страшно, что меня собьют. Почему при настройке светофоров не учитывают, что старики ходят медленно?", - пожаловалась астанчанка.

Она отмечает, что ширина проспекта Богенбай батыра на пересечении с проспекта Республики составляет 36 метров, а пешеходы должны успеть перейти дорогу за 25 секунд. Или другой случай: чтобы перейти проспект Абылайхана на пересечении с улицы Жансугурулы возле НИИ травматологии, пешеходам дается всего 20 секунд, при этом ширина дороги - не менее 20 метров. Здесь даже ходоки без проблем со здоровьем едва успевают уложиться в отведенное время. На светофоре по проспекту Республики возле торгового дома "Есиль" ходоки должны пройти 25 метров за 32 секунды. Для молодого человека – это не проблема, но пожилые последние метры преодолевают уже на красный сигнал.

Жалобы принимаются

При установке длительности "зелёного" сигнала полиция учитывает скорость всех пешеходов, в том числе и маломобильных. Но при этом остаются участки на которых длительности зеленого сигнала недостаточно для перехода.

"При выявлении таких участков мы принимаем меры для обеспечения безопасного перехода дороги – увеличиваем время, корректируем режим работы светофора. Для нас главное – создать условия для безопасности дорожного движения. Увеличение пропускной способности, снижение транспортных задержек – вторично", - заверил старший инспектор Управления административной полиции ДП Астаны, Махамбет Тулешов.

Он отметил, если "зелёный" сигнал для пешеходов горит мало или, наоборот, "красный" пешим горит слишком долго, нужно обратиться в службу iKOMEK по номеру 109, оставить заявку на портал E-оtinish или сообщить по номеру 102. Он заверил, что все просьбы горожан будут рассмотрены.

Как найти золотую середину?

В CTS считают, что при повсеместном увеличении длительности "зелёного" для пешеходов, город может встать в пробках.

"Все светофоры настроены по нормативам. Всегда берется среднее значение скорости пешеходов, но престарелым людям это может быть неудобно. Надо находить золотую середину. Да, мы движемся к тому, чтобы приоритет был выстроен по схеме: пешеход, велосипедист, пассажир автобуса и только потом легковой транспорт. Но если мы повально будем увеличивать время горения "зелёного" для пешеходов сверх норматива, у нас будут большие пробки, город просто встанет", - сказал заместитель директора Департамента координации транспорта компании CTS Адил Саинов.

Пешеход – главный или помеха?

Независимые эксперты по безопасности дорожного движения согласны с тем, что для пешеходов, особенно маломобильных, светофоры настроены неудобно.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияр Даурбаев, в подавляющем большинстве городов Казахстана светофорные фазы настраивают, исходя, из приоритета автомобиля, а пешеход воспринимается, как помеха движению транспорта.

"Если мы говорим о регулируемом переходе между перекрестками, то каждая секунда задержки потока оценивается планировщиками, как чудовищная потеря драгоценной пропускной способности улицы. В другой ситуации на перекрестках при примыкании малой улицы к крупному проспекту, потоку с малой улицы отдается минимальный приоритет, поэтому он должен "проскочить", не отнимая времени у главного проспекта. Способность пешеходов за это время пересечь широкую улицу едва ли рассматривается", - говорит эксперт.

Сколько должен гореть "зелёный" для ходоков?

Мадияр Даурбаев отметил, что в нормативных актах нет четких указаний длины фазы сигналов светофора для пешеходов. Есть только информативные, рекомендуемые показатели.

"По ним время ожидания пешеходом зелёного сигнала не должна превышать 30-40 секунд, что в принципе соответствует международной практике. Также рекомендуется использовать расчётную скорость движения пешеходов 1,35 м/с. Но четкой обязанности использовать какую-либо из приведенных величин в нормативе нет, это остается на усмотрение проектировщика или инженера, который настраивает светофорные фазы. Отчасти это дает возможность настраивать светофоры с приоритетом автомобильного транспорта в ущерб пешеходам", - считает эксперт.

Кстати, на дорогах столицы время ожидания "красного" для пешеходов практически повсеместно – более 40 секунд, а на некоторых участках 60-70 секунд.

Неспешным шагом

Эксперт отметил, что в западных странах для настройки пешеходных фаз светофоров часто рекомендуется ориентироваться на более низкую, чем в Казахстане, скорость пешехода в 1 м/с. При этом, если на каком-то участке дорог проходит большое детей, пожилых, и людей с инвалидностью, то ориентируются на еще более низкую скорость пешехода – до 0,6 м/с.

"В любом случае согласно современным подходам урбанистики настраивать светофорные фазы следует в первую очередь так, чтобы пешеходы могли комфортно и безопасно перемещаться по улицам", - акцентировал Мадияр Даурбаев.

Длительный "красный" - опасен для жизни

По словам Мадияра Даурбаева в пользу автомобилей работают светофоры по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицами Алматы, Керей - Жанибек хандар, Орынбор. Он отметил, что пешеходы зачастую ждут зелёного сигнала по несколько минут. Но несмотря на это, заторы на этих перекрёстках никуда не исчезают.

"Даже существующий приоритет в светофорном регулировании, ориентированный на движение автомобилей, не помогает. Подобные длительные фазы провоцируют пешеходов перебегать дорогу на "красный", что часто приводит к ДТП. Но если бы в приоритете у города была не "борьба с пробками", а, например, развитие общественного транспорта, то многие такие проблемы можно было решить, как показывает опыт других городов в мире", - сказал Мадияр Даурбаев.

Ручной режим против автоматики

В Департаменте полиции Астаны на запрос BaigeNews по указанным участкам дорог ответили, что обязательно изучат проблему. А в компании CTS отметили, что здесь внедрена интеллектуальная транспортная система, которая в автоматическом режиме переключает светофор в зависимости от ситуации.

"Она видит за несколько перекрестков, что создается затор. В зависимости от этого она самостоятельно принимает решение, кому в каком направлении дать "зелёный", а кому "красный". Мангилик Ел – магистральная улица, по которой в сутки проезжает 70 тысяч машин. Это огромная цифра, которая превышает пропускную способность самой дороги. Я соглашусь, что по каким-то участкам магистральных дорог были факты, когда "передерживали". Когда специалисты центра управления трафиком по камерам видят скопление, вмешиваются в режим работы светофоров, и в ручном режиме включают "зелёный" для пешеходов. Вообще по мировым стандартам есть правило терпеливого ожидания пешехода – примерно 5 минут. Риски возрастают, пешеходы начинают перебегать, если "красный" горит им больше 5 минут", - говорит заместитель директора Департамента координации транспорта компании CTS Адил Саинов.

За "зеброй" или на "зебре"?

Еще одна распространенная ситуация на дорогах столицы – водители при повороте направо на светофоре не всегда дожидаются пока пешеходы перейдут дорогу и вместо ожидания, приближаются к ходокам, тем самым, поторапливая их. При этом водители заезжают на "зебру", которая призвана защищать пешеходов.

Эксперт ответил, нарушают ли водители какие-либо требования законодательства, поступая таким образом.

"В статье 91 ПДД РК указано, что при повороте направо или налево водитель уступает дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по его направлению движения, на которую он поворачивает. Таким образом, по существующим правилам водитель в ожидании прохода пешеходов не должен заезжать на "зебру", поскольку, заехав на неё, он создаст помехи для движения пешеходов. Опираясь на статью 25 ПДД РК, в рассматриваемой ситуации водитель обязан не начинать, не возобновлять или не продолжать движение, не осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить пешеходов изменить направление движения или скорость", - объяснил Мадияр Даурбаев.

Эксперт напомнил, что согласно статье 600 КоАП РК непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения является нарушением и влечет за собой штраф в размере 10 МРП (при повторном нарушении в течение года 15 МРП).

Спасительные секунды

Мадияр Даурбаев говорит, что для борьбы с этим нарушением и уменьшения количества конфликтов между пешеходами и поворачивающим транспортом в мире применяются различные инструменты, например, LPI (Leading Pedestrian Interval). При этом подходе зелёный сигнал для пешеходов загорается на 4-7 секунд раньше, чем для автомобилей, позволяя пешеходам занять пространство проезжей части.

"Это в первую очередь повышает видимость пешеходов, а кроме того, не позволяет автомобилистам пытаться обогнать или объехать только начавший движение поток пешеходов. По оценкам американских экспертов такая мера позволяет сократить количество ДТП при поворотах на 60%. В самых сложных ситуациях, если конфликты очень часты, можно применить полное разведение пешеходного потока и потока поворачивающего транспорта по разным фазам светофорного цикла", - говорит Мадияр Даурбаев.

Не воруйте время у пеших

Еще одно частое явление – пешеходам загорелся "зелёный", они начинают переходить дорогу и тут перед ними на скорости проносится машина, которая заканчивает разворот на перекрестке. По всей видимости, водители считают, что пешеходы должны пропускать их, ведь они завершают маневр. Однако такого требования в действующих ПДД нет, поэтому не пропуская пешеходов, водители прямо нарушают правила.

Мадияр Даурбаев отметил, что подавляющее большинство тех, кто "заканчивает манёвр", на самом деле выезжают на перекресток в последние мгновения даже не зелёного, а желтого сигнала. Вместо этого они должны были остановиться на стоп-линии и дождаться следующей зеленой фазы.

"И без того зеленый сигнал для пешеходов имеет недостаточную продолжительность, но вместе с тем пешеходы теряют эти секунды, пока автомобилист, выскочивший на перекресток, заканчивает маневр", - говорит эксперт.

Пешеход наиболее уязвим

Мадияр Даурбаев согласен с мнением, что пешеходов тоже нужно обучать правилам поведения на дорогах. Однако, по его словам, при определении ответственности за происходящее нужно учитывать, что пешеходы – самые уязвимые на дороге.

"Однако обвинять пешеходов за возможные инциденты на дороге может быть виктимблеймингом - тенденцией винить жертву за происходящее. Все участники дорожного движения должны проявлять базовую внимательность и осторожность, но пешеход среди них является самым уязвимым. Поэтому ответственность в первую очередь лежит на тех, кто управляет техническими средствами, которые могут причинить вред, притом довольно серьезный, остальным участникам дорожного движения", - считает Мадияр Даурбаев.

Продуманные улицы

По словам Даурбаева, в целом не стоит рассматривать вопросы дорожной безопасности, применяя бытовую логику и стараясь подобрать простые, очевидные решения.

"В особенности не стоит полагаться на привычную для СНГ парадигму "воспитания" водителей или пешеходов. Само пространство городских улиц за счёт своего дизайна с использованием различных физических элементов повышения безопасности должно интуитивно объяснять участникам дорожного движения правильную и безопасную модель поведения", - отметил эксперт.

Элементы безопасности

По информации Департамента полиции Астаны, для того, чтобы горожане не перебегали дорогу в неположенных местах, с начала года на 18 участках столицы установили специальные заборы. На 25 участках обустроили приподнятые пешеходные переходы, чтобы водители снижали скорость перед "зеброй". Также на 53 пешеходных переходах появилось освещение. Перед нерегулируемыми пешеходными переходами устанавливают "лежачих полицейских", а вблизи школ - знаки об ограничении скорости на ярко-желтом фоне.

Материал подготовила Мансия Сакенова.