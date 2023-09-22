Не срослось: Почему в Шымкенте не прижились умные подсолнухи

В Шымкенте из городских парков убрали интерактивный проект "Aqyldy Kunbagys". Как оказалось, причина в частых случаях вандализма, и по словам представителей Управления цифровизации г. Шымкента в "не эффективности". Проект запускали в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан", с целью обеспечить горожан бесплатным мобильным интернетом на улицах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Теперь вместо "умных подсолнухов", именно так называли установку, на улицах Шымкента зияют дыры. Отметим, что сумма деньги на подсолнухи выделили из местного бюджета. Над реализацией необычного проекта работали студенты одного из университетов. Сооружение авторы, запатентовали и оформили авторское право, вот только от хулиганов оно не уберегло.

"На данный проект в 2022 году из местного бюджета всего выделено 6,6 млн тенге. Это расходы по обеспечению работоспособности интернет + обслуживание, всего 30 интерактивных точек", - сообщили в пресс-службе управления.

Отметим, что "подсолнухи" в парках, скверах и аллеях Шымкента появились в 2020 году. Благодаря современной технологии у горожан была возможность не только зарядить телефон, но и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Интерактивный цветок должен был служить помощником и для туристов, он позволял узнать о самых интересных местах города, и подробно рассказывал об истории мегаполиса.

У авторов проекта было много планов, по усовершенствованию "подсолнухов", кстати, работающих на солнечных батареях. Так, на "презентации" проекта "Aqyldy Kunbagys", озвучивалась задумка о трансляции кинокартин из коллекции "Казахфильма", а также о создании музыкальной подборки.

Воплотить все идеи так и не успели. "Aqyldy Kunbagys", неоднократно разбивался хулиганами, похищались мониторы и аккумуляторы. Во избежание подобных ситуаций, вместо монитора устанавливали QR-коды, которые позволяли просматривать сайт с помощью мобильного телефона. Однако в этом году проект все же было решено остановить.

"В восьми общественных местах города было установлено 30 информационно-познавательных комплексов "умный подсолнух". А именно: в Центральном парке – 3, парке Независимости -6, парке Металлургов – 3, Кошкар – 2, Парке Победы – 3, Дендропарке – 3, парке Абая – 6, на территории цитадели "Старый город" - 4. Количество жителей города, пользующихся бесплатным интернетом в период с 2020 по 2022 годы, составило около 300 тысяч человек. В целях обеспечения стабильной работы этих устройств, специалистами Управления два раза в неделю проводились проверки", - отметили в ведомстве.

Чаще всего вандалы ломали порты, в которые подключались провода для зарядки телефонов, портили модемы, разрисовывали скамейки и сами "подсолнухи".

"В результате комплекс был признан неэффективным из-за вандальной деятельности, а устройства были сняты с общественных мест. Однако, в целях сохранения в парках бесплатного интернета изучается вопрос по замене на более современную систему WI-Fi", - пояснили в пресс-службе управления цифровизации.

Отметим, что в период запуска проекта к точке доступа могли одновременно подключаться до 32 пользователей, а радиус действия Wi-fi сигнала составлял 50 метров, вместо заявленных 20-30.

Теперь в память об "электронных цветах" остались лишь полукруглые скамейки. В Управлении цифровизации города Шымкент сообщили, что в городе на сегодняшний день имеется 55 точек с бесплатным интернетом на 20 локациях. И в отличие от подсолнухов им навредить невозможно.