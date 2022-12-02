Не соответствует имени великого учёного - проспект Аль-Фараби хотят перенести в Астане

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В Астане состоялось заседание ономастической комиссии, на котором подняли вопрос о переносе проспекта Аль-Фараби из одной в другую часть города, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее улицы Акжол, Вишневская и Байыркум, расположенные в районах "Алматы" и "Байконыр", объединили и переименовали в проспект Аль-Фараби.

Однако некоторые горожане, члены маслихата и общественного совета, а также представители интеллигенции высказались против того, чтобы улица, расположенная в производственной зоне, носила имя великого учёного. Они предложили присвоить название какой-либо большой центральной улице города.

"На заседание ономастической комиссии Астаны принято решение присвоить имя великого учёного Аль-Фараби улице с проектным наименованием №38, расположенной в районе Есиль. Она расположена за строящимся мостом по проспекту Тәуелсіздік. В соответствии с будущим планом города улица будет одним из больших проспектов, начинающихся с реки Есиль, и протянется до проспекта Қабанбай батыра, общей протяжённостью более семи километров", - сообщили в акимате города.

Предложения, рассмотренные на заседании ономастической комиссии, будут направлены на публичные слушания постоянных комиссий маслихата Астаны и в общественный совет Астаны.