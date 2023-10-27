Не рекомендуем переводить авто на газ – глава Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отговаривает казахстанцев переводить авто на газ, передаёт BaigeNews.kz.

"Цена на сжиженный нефтяной газ является не рыночной, она убыточна для производителей. Они снижают производство в Республике Казахстан. У нас самая низкая цена по региону, и мы говорим, что эта ситуация долго не продлится, не сохранится. Всем автолюбителям мы рекомендуем не переводить автомобили на газ, потому что цена на сжиженный нефтяной газ гарантировано будет расти. Понятно, что мы не допустим резких скачков, но тем не менее объёмы модернизации будут способствовать (удорожанию - Прим. ред.)", - сказал Саткалиев на встрече с журналистами в Астане.