Не потому что проиграл: Дамир Исмагулов прокомментировал завершение своей карьеры

Фото: Insragram/ismagulov_damir

Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах" записал видеообращение к болельщикам, в котором объяснил своё решение завершить карьеру, передаёт BaigeNews.kz.

Дамир заверил фанатов в том, что его поступок никак не связан с недавним поражением от Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

"Выложил новость, смотрю, столько много комментариев. Знаете, я закончил карьеру не потому, что проиграл. Поражения и победы бывают в жизни у каждого спортсмена, они идут рядом, это неотъемленмая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что всё нормально," — объяснил болельщикам "Казах" в видео, которое опубликовал Telegram-канал "Спорт Шредингера" .

Напомним, 31-летний Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В его копилке 24 победы и два поражения, а в UFC - 5 пять побед и одно поражение.

17 декабря "казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После боя Исмагулов признался, что вышел в октагон не совсем здоровым.

А 2 января Дамир написал на своей странице в Instsgram, что завершает спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.