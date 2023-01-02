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Не потому что проиграл: Дамир Исмагулов прокомментировал завершение своей карьеры
Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах" записал видеообращение к болельщикам, в котором объяснил своё решение завершить карьеру, передаёт BaigeNews.kz.
Дамир заверил фанатов в том, что его поступок никак не связан с недавним поражением от Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
"Выложил новость, смотрю, столько много комментариев. Знаете, я закончил карьеру не потому, что проиграл. Поражения и победы бывают в жизни у каждого спортсмена, они идут рядом, это неотъемленмая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что всё нормально," — объяснил болельщикам "Казах" в видео, которое опубликовал Telegram-канал "Спорт Шредингера" .
Напомним, 31-летний Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В его копилке 24 победы и два поражения, а в UFC - 5 пять побед и одно поражение.
17 декабря "казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После боя Исмагулов признался, что вышел в октагон не совсем здоровым.
А 2 января Дамир написал на своей странице в Instsgram, что завершает спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.
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