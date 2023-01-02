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  • Не потому что проиграл: Дамир Исмагулов прокомментировал завершение своей карьеры
Insragram/ismagulov_damir Сегодня, 18:58
152
Сегодня, 18:58
152
Фото: Insragram/ismagulov_damir

Не потому что проиграл: Дамир Исмагулов прокомментировал завершение своей карьеры

Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах" записал видеообращение к болельщикам, в котором объяснил своё решение завершить карьеру, передаёт BaigeNews.kz.

Дамир заверил фанатов в том, что его поступок никак не связан с недавним поражением от Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. 

"Выложил новость, смотрю, столько много комментариев. Знаете, я закончил карьеру не потому, что проиграл. Поражения и победы бывают в жизни у каждого спортсмена, они идут рядом, это неотъемленмая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что всё нормально,"  —  объяснил болельщикам "Казах" в видео, которое опубликовал Telegram-канал "Спорт Шредингера" .

Напомним, 31-летний Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В его копилке 24 победы и два поражения, а в UFC - 5 пять побед и одно поражение. 

17 декабря "казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После боя Исмагулов признался, что вышел в октагон не совсем здоровым. 

А 2 января Дамир написал на своей странице в Instsgram, что завершает спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Видео: t.me/sportilinet

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:58
152
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