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  • "Казах" объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем
Instagram/ismagulov_damir Сегодня, 08:58
229
Сегодня, 08:58
229
Фото: Instagram/ismagulov_damir

"Казах" объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "казах" в своём Instagram заявил о том, что завершает карьеру, передаёт BaigeNews.kz 

"К сожалению в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент который останется в памяти. Всех обнял", — написал Дамир Исмагулов.

Напомним, 17 декабря "казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Этим поражением 31-летний Дамир прервал победную серию из 19 поединков ММА, пять из которых  в UFC. В карьере Исмагулова это второе поражение при 24-х победах.

Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В UFC он попал как чемпион М-1 в легком весе. 

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#спорт #ММА
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:58
229
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