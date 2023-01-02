"Казах" объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Фото: Instagram/ismagulov_damir

Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "казах" в своём Instagram заявил о том, что завершает карьеру, передаёт BaigeNews.kz

"К сожалению в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент который останется в памяти. Всех обнял", — написал Дамир Исмагулов.

Напомним, 17 декабря "казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Этим поражением 31-летний Дамир прервал победную серию из 19 поединков ММА, пять из которых в UFC. В карьере Исмагулова это второе поражение при 24-х победах.

Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В UFC он попал как чемпион М-1 в легком весе.