Не попавшая на рейс депутат подаст в суд на авиакомпанию Air Astana
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Самолёт авиакомпании Air Astana улетел из Алматы в Астану раньше на семь часов. Депутат мажилиса Ирина Смирнова, купившая билеты на этот рейс и не получившая уведомления об изменениях в расписании, а следовательно опоздавшая на посадку, намерена обратиться в суд, передаёт BaigeNews.kz.
О случившемся Ирина Смирнова написала на своей странице в Facebook 23 июня.
"Сегодня в 23:35 я должна была вылететь Air Astana рейсом из Аты в Астану. Затем оказалось, что самолёт улетел в 16:30!!! Раньше на 7 часов! Никаких уведомлений ни я, ни компания, где брала билеты, не получали! Да и не смогла бы я улететь. В это время у меня было намеченное ранее мероприятие! Стала звонить в Air... Билетов нет на утренние рейсы. Ни эконом, ни бизнес. Все претензии предложили отправлять в компанию, которая брала билеты. Не сама авиакомпания виновата, а кто-то. В понедельник начну оформлять претензии и обращусь в суд", - написала депутат.
В авиакомпании прокомментировали инцидент.
"Приносим искренние извинения за доставленные неудобства в связи с изменением времени вылета рейса. Авиакомпания отправляет СМС-уведомление всем пассажирам об изменениях. Чтобы получать эти уведомления, просим указывать свой действующий номер телефона при бронировании билетов. Если ваш авиабилет был оформлен в агентстве, и в системе указан только номер агентства, информация будет отправлена на указанный номер в бронировании", - говорится в комментарии пресс-службы авиакомпании к посту депутата.
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