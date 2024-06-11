Не попадаться на уловки мошенников призвали футболисты и полицейские Туркестана

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области и футболисты клуба "Туран" креативно призвали казахстанцев не попадаться на уловки интернет-мошенников, передает BaigeNews.kz.

По этому случаю легионер команды - ганско-таджикистанский футболист, полузащитник клуба Дэвид Мавутор обратился к казахстанцам на казахском языке.