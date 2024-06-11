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Не попадаться на уловки мошенников призвали футболисты и полицейские Туркестана

Сегодня, 02:05
АВТОР
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ФК "Туран" Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
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Фото: ФК "Туран"

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области и футболисты клуба "Туран" креативно призвали казахстанцев не попадаться на уловки интернет-мошенников, передает BaigeNews.kz.

По этому случаю легионер команды - ганско-таджикистанский футболист, полузащитник клуба Дэвид Мавутор обратился к казахстанцам на казахском языке.

"Интернет-алаяқтардан сақ болыңыздар", - говорит в ролике Дэвид Мавутор.

Видео: polisia.kz

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