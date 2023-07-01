Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы

Фото: кадр из видео

Алматинские полицейские ищут водителя, который напал на дорожного рабочего, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось видео, где мужчина набросился на рабочего, он повалил на землю дорожника и начал душить. Автор видео поясняет, что водителю якобы не понравилось, что дорогу, по которой он хотел проехать, закрыли на ремонт. Уточняется, что инцидент произошёл на пересечении улиц Гагарина и Ескараева.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в деле разбираются сотрудники управления Бостандыкского района.

"Рабочий, подвергшийся избиению, установлен. Личность правонарушителя устанавливается. Его действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении прес-службы.

Ранее сообщалось, что алматинский водитель на трассе Алматы - Бишкек разнёс автомобиль, с которым не поделил дорогу. Водитель резко преградил путь другому автомобилю, выскочил прямо из окна на капот заблокированной машины и разбил лобовое окно ногами.