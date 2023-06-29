Привет из 90-ых: водитель на трассе под Алматы разнёс автомобиль, с которым не поделил дорогу

Фото: кадр из видео

В сети распространяется видео жестокого конфликта между двумя водителями, который произошёл на трассе Алматы - Бишкек, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах водитель резко преграждает путь другому автомобилю, выскакивает прямо из окна на капот заблокированной машины и начинает разбирать лобовое окно ногами. Всё происходящее снимает на видео женщина, которая просит его остановиться, так как в машине находятся дети. Мужчина на уговоры не поддаётся, и, спрыгнув с капота, разбивает кулаками стекло со стороны водителя.

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл в среду, 28 июня около 19:20.

"В отделе полиции Жамбылского района установили и задержали подозреваемого в хулиганских действиях и повреждении автомашины на трассе Алматы - Бишкек. Им оказался 30-летний житель города Алматы. Данный факт незамедлительно зарегистрирован в районной полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РК - "Хулиганство". Вместе с тем, по факту ДТП в отношении водителя-хулигана возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК - "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - сообщили в полиции.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему. Автомашина подозреваемого водворена на специализированную штрафную стоянку села Узынагаш. По факту хулиганских действий проводятся следственные мероприятия для принятия окончательного процессуального решения.