Не поделили танцпол: женщины подрались в клубе в Кокшетау
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
59Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В Кокшетау расследуют дело о драке между женщинами. Одна из участниц потасовки попала в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О происшествии правоохранителям стало известно из сообщения медиков. В больницу доставили 27-летнюю женщину с различными травмами.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что пострадавшая получила ранение при драке в местном клубе.
Предварительно установлено, что одна из женщин, танцуя, по неосторожности толкнула другую. Слово за слово, дошло до нецензурной брани и рукоприкладства.
По факту хулиганства полицейские начали досудебное производство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 31-летнюю женщину, причастность которой проверятся.
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