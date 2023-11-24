Не по назначению использовали 37 водоёмов в Акмолинской области

В Акмолинской области 37 закреплённых водоёмов и промысловых участков возвращены государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.



Сотрудники Природоохранной прокуратуры Акмолинской области провели анализ и выявили грубейшие нарушения при пользовании закреплёнными водоёмами. На некоторых нарушались правила рыболовства, отсутствовали егерские службы по охране рыбных ресурсов, не проводилось зарыбление, мелиорационные и противозаморные мероприятия вовсе оставлены без внимания. Помимо этого лимиты на ловлю рыбы утверждались без проведения обязательного биологического обследования ихтиофауны.

Для исправления сложившейся ситуации в акимат области и рыбную инспекцию внесены акты прокурорского надзора. В результате досудебной работы и судебных разбирательств выдано 73 уведомления и рекомендаций об устранении нарушений.

Из 397 закреплённых водоёмов и промысловых участков, 37, площади которых составляют от 10 до 1900 гектаров, возвращены государству. В настоящее время на рассмотрении в суде находится два иска о расторжении договоров на ведение рыбного хозяйства с недобросовестными пользователями.