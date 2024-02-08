Не отпускать детей на улицу и по возможности не выходить самим призвали астанчан

Погода в Астане будет ухудшаться. Сотрудники ДЧС обратились к жителям и гостям города, передаёт BaigeNews.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 9 февраля в Астане ожидаются метель, гололёд, ветер юго-западный, западный порывы до 30 метров в секунду и более.

"В связи с изменением погодных условий, а именно метелью и усилением ветра, департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введённых ограничениях. Постарайтесь не отпускать на улицу детей и по возможности не выходить самим. Если возникла такая необходимость, сообщите родным или соседям, куда вы идёте и когда вернётесь. Старайтесь не выходить на улицу в одиночку", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

По состоянию на 18:00 8 февраля в связи порывистым ветром, низовой метелью и ограничением видимости закрыто движение на дорогах республиканского значения по всем направлениям из Астаны для всех видов транспортных средств.