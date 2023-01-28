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"Не надо драматизировать" - политолог о скандалах в Народной партии Казахстана
Политолог Рахим Ошакбаев в интервью BaigeNews.kz поделился мнением о резонансной текучке в Народной партии Казахстана и перспективах партии "Акжол" в ближайшем будущем.
По его мнению, хотя из НПК неожиданно ушли достаточно заметные публичные фигуры, в целом, это "нормальный процесс".
Я только приветствую любое движение внутри партии. Но что важно отметить, начался исход костяка Народной партии - Жамбыл Ахметбеков, он представлял партию на двух президентских выборах. Представляете, да? То есть целая партия его два раза делегировала на кандидаты в президенты формально. И когда он уходит из родной партии, это даёт повод для размышлений "это та самая партия либо другая партия, и там другие люди с другими установками?". С одной стороны кто-то ожидал преемственности какой-то, всё-таки от лица партии, кто был во власти и участвовал в избирательной кампании, они, наверно, должны же остаться этим костяком. Раз они не остаются, это, наверно, говорит о каких-то внутренних процессах, и тут тоже не надо драматизировать. Это нормальный процесс. Я как бывший член НПК искренне желаю ей успехов и разделяю ценности. Это единственная партия, у которой есть более-менее внятная идеология, левоцентристская, социал-демократическая, и сейчас время для социал-демократической политики, политики социальной справедливости, - считает Ошакбаев.
Напомним, Жамбыл Ахметбеков, который в 2019 году баллотировался на пост президента страны, громко ушёл из Народной партии Казахстана. Он заявил, что партия разваливается, назвав её новых руководителей "временщиками и приспособленцами". НПК также покинули Ерлан Смайлов и Газиз Кулахметов.
Что касается партии "Акжол", эксперт прогнозирует спад её популярности, ввиду появление её потенциального конкурента - партии Respublica:
"Respublica имеет все шансы сдвинуть их с поля, представляя интересы предпринимателей в силу и упадка Национальной палаты предпринимателей, которая перестала быть такой медийной и видимой и не столь эффективной в представлении интересов. И соответственно "Акжол", который уходит в крайние правые идеологические взгляды национал-популизма. Поверят в него или нет, покажут выборы".
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