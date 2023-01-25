"Партия разваливается" — депутат Жамбыл Ахметбеков громко ушёл из НПК

Фото: nur.kz

Депутат Жамбыл Ахметбеков написал заявление о выходе из Народной партии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Настоящим заявляю о своём выходе из партии НПК по собственному желанию", — это цитата из моего заявления о выходе из Народной партии Казахстана от 24.01. Я работал в партии практически с момента её основания. Партия — это моя жизнь. Я прошёл путь от простого партийца до секретаря партии, депутата мажилиса от партии в V, VI, VII созывах, дважды выдвигался партией на президентских выборах. Мы строили и созидали подлинно народную партию, которая работала над защитой прав и интересов простых граждан страны. Наша команда трижды привела партию в мажилис парламента РК. Очень сомневаюсь, что такого же результат НПК достигнет при новом первом руководителе партии.

Ахметбеков отметил, что полностью поддерживает принципы и программу партии, направленную на благо для простых казахстанцев, но абсолютно не приемлет "беспринципное и непрофессиональное новое руководство партией".

"Они пишут, что приходят новые члены, но ещё больше людей мы потеряли с их приходом — уходят многие лучшие, честные, преданные нашим идеям, люди из первичных организаций в районах, областях и городах нашей страны, вышли из фракции действительно работающие депутаты, за кем идут люди. Доносил эту точку зрения до нового руководства, но не был услышан этими временщиками и приспособленцами. Не могу с ними работать и состоять в одной партии. Партия разваливается. Это результат бездарного руководства господина, певшего ранее оды, тем, от кого он сегодня пытается откреститься. Но народ всё помнит. В моих поездках и встречах с сельчанами многие из тех, кто годами нас поддерживал, с извинениями говорят, что из-за нового руководителя партии из старого Казахстана не будут голосовать за НПК. Партия проиграет выборы. Из партии выхожу как её ветеран и один из основателей, с чувством глубокого сожаления", — заявил он.

Напомним, Жамбыл Ахметбеков в 2019 году баллотировался на пост президента Казахстана. Его кандидатуру выдвинула его родная партия, которая тогда ещё называлась Коммунистической народной партией.