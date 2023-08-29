Не менее 890 тысяч тонн нефти поставит Казахстан в Германию до конца 2023 года

Объём поставок казахстанской нефти в Германию в 2023 году составит порядка 890 тысяч тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО НК "КазМунайГаз".

Делегация АО НК "КазМунайГаз" по приглашению немецкой стороны совершила рабочий визит в Германию, где посетила нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в городе Шведт.

Как отметили в КМГ, в 2022 году правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой о поставке на предприятие казахстанской нефти. С февраля по июль текущего года Казахстан поставил в Германию по нефтепроводу Дружба 390 тыс. тонн нефти.

"В июне этого года в рамках визита Президента ФРГ господина Франк-Вальтера Штайнмаера в Казахстан КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали контракт о поставках сырой нефти. Хочу с удовлетворением отметить, что контрактные обязательства активно претворяются в жизнь. И согласно нашим планам общий объём поставок в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн", - сказал председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, М. Мирзагалиев встретился в Берлине с парламентским статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также с министром экономики и энергетики Федеральной земли Бранденбург Йоргом Штайнбахом.

В ходе бесед были обсуждены вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, а также упреждения санкционных рисков в условиях текущего роста глобальной напряженности.

Годовая мощность завода НПЗ PCK Raffinerie, обеспечивающего 90% потребностей Берлина и федеральной земли Бранденбург в бензине, дизельном, печном и авиационном топливе, составляет свыше 11 миллионов тонн сырой нефти.