Не менее 13 человек погибли при пожаре в школьном общежитии в Китае

По меньшей мере тринадцать человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в школьном общежитии в провинции Хэнань в центральном Китае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Как сообщает агентство Синьхуа, пожар вспыхнул около 23 часов вечера в пятницу по местному времени в школе Инцай недалеко от города Наньян провинции Хэнань. Местные власти заявили, что помимо погибших, один человек получил ранения и находится на лечении в больнице.

Местные власти расследуют причину пожара, говорится в сообщении, добавляя, что "ответственный за школу” был задержан.

Ученик рассказал государственной газете Beijing Youth Daily, что посреди ночи его разбудил учитель, который велел ему бежать, так как воздух наполнился запахом дыма.

Родители рассказали изданию, что ученикам школы-интерната разрешается возвращаться домой раз в 10 дней, на четыре дня. Один из них сказал, что у учеников должны быть экзамены перед началом каникул на следующей неделе.

Сообщение о пожаре стало одним из самых популярных в китайской социальной сети Weibo, подобной Twitter, и к вечеру субботы о нём прочитали более 16 миллионов человек.

Один пользователь с более чем 920 000 подписчиков отметил, что пожар произошел всего за несколько дней до китайских новогодних школьных каникул, когда учащиеся традиционно отправляются домой, чтобы провести время со своими семьями.