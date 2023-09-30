"Не хожу по тоям": многодетная мама из Уральска занимается бодибилдингом

45-летняя Нургуль Урынбекова вместе с мужем воспитывают четверых детей. Старший уже обзавёлся своей семьёй, а младшему ребёнку 10 лет. Женщина говорит, что в браке 25 лет и всю свою жизнь посвятила мужу и детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Однако два года назад она решила кардинально изменить себя. После нескольких неудачных попыток привести своё тело в порядок в фитнес-залах, Нургуль стала заниматься бодибилдингом. А вернее фитнес-бикини.

"Я никогда не думала, что буду заниматься этим видом спорта. Но каждая женщина мечтает хорошо выглядеть и иметь подтянутое красивое тело. Вот и я не стала исключением. Как-то моя младшая сестра сказала, что я выгляжу как тётя и пора бы уже заняться собой. Наверное, это и было толчком. Я поставила себе цель измениться, начала ходить в спортзалы, но никаких явных сдвигов не было. Как была 68 килограммов, вес так и стоял. Тогда я наткнулась на страницу фит-бикини девушек из Уральска, решила попробовать и у меня получилось", – вспоминает Нургуль.

Она говорит, что бодибилдинг — это не только упорные тренировки, но и правильное сбалансированное питание. Первые результаты Нургуль увидела спустя месяц. Тогда она похудела в объёмах на 10 сантиметров. Это ещё больше её стимулировало добиваться желаемого.

В 2022 году Нургуль приняла участие в первых соревнованиях по бодибилдингу, которые проходили в Уральске. А в этом году участвовала в чемпионате Казахстана в Рудном и заняла пятое место.

"Все участницы были молодые, красивые и место в пятёрке лидеров ещё больше дало мне мотивации. В августе в Павлодаре я заняла уже четвёртое место. Я ещё больше загорелась, мои мышцы подтянулись, кожа стала лучше, организм помолодел. И действительно, раз в полгода я сдаю анализы, а результаты как у 20-летней девушки. Сейчас спорт и правильное питание стали для меня образом жизни. Но это не значит, что я во всем себя ограничиваю и не хожу по тоям", — рассказывает женщина.

Фото: instagram.com/uralskgorod