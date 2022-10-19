Не героизировать бандитов и террористов призвал Токаев

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент указал, что во главу угла внутренней политики следует поставить закон и порядок:

"Для меня, президента страны, Справедливость – высшая ценность. Поэтому в моей Администрации действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб. Эту работу я держу в поле зрения. Только за девять месяцев этого года на мое имя поступила 41 тысяча обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений. Это говорит о важности продолжения правовой реформы.

Поэтому в стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и, по сути, позорных для репутации нашего государства событий января.

Из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа.

В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших её, будет продолжено", - отметил президент.