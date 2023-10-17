Не думали, что будет такой ажиотаж - Балаева о фильме "Міржақып. Оян, қазақ!"
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Министр культуры и информации РК Аида Балаева на брифинге в правительстве высказалась о реакции казахстанцев на фильм "Міржақып. Оян, қазақ!", сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
"У всех прокатных организаций есть свой график. Мы не думали, что такой ажиотаж будет и, действительно, выбрали одно время. После того, как аудитория уже была заинтересована дальше продолжать просмотр этого фильма. Мы продлили еще на неделю. Сейчас прокатное время закончилось. Я уже говорила, у нас есть и другие фильмы, которые ожидают своего зрителя. Поэтому здесь я не думаю, что проблема есть", - сказала Аида Балаева.
По её словам, парадокс заключается в том, что этот фильм три раза показывали в эфире телеканала "Казахстан" и особого интереса со стороны зрителей не было.
"Сейчас этот фильм находится в открытом доступе, и вы можете посмотреть на ютуб-канале нашего телеканала. Здесь я абсолютно не вижу проблем. Есть хороший зрительский интерес. Есть надежда, что наша казахстанская сериальная продукция тоже может быть успешной. До этого же был стереотип, что у нас снимается всё плохо и низкого качества. Теперь мы можем констатировать, что и наши режиссёры, продюсерские компании могут снимать достойные фильмы", - заключила министр.
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