Не барские условия: в ветхом купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди

Историческое здание в самом центре Петропавловска радует глаз прохожих, напоминая, что город имеет почти трехвековую историю. Однако живущим в нем горожанам не до гордости и веселья. Речь идет о знаменитом доме купца Баженова. В каком состоянии сейчас находится вековая постройка своими глазами увидел корреспондент BaigeNews.kz.

Дом купца Баженова построен в конце 19 века. На втором этаже когда-то проживала семья торговца. А на первом - располагалась лавка товаров повседневного спроса.

"После 1917 года здание было национализировано. В нем была проведена перепланировка под нужды городского жилого фонда. Потолки комнат на втором этаже были расписаны на темы различных сюжетов. Здание является образцом исторической планировки провинциального купеческого города XIX века", - рассказал руководитель Центра по охране и использованию историко-культурного наследия управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области Жанат Баймусенов.

Когда-то крыльцо главного входа встречало точеными резными деревянными столбами и карнизом. На двери красовались рельефные элементы. А лестничные марши ограждали балясины - фигурные столбики в виде колонн. Сейчас от этой красоты остались только обшарпанные формы.

"Сейчас второй этаж здания принадлежит нескольким частным собственникам и используется в качестве жилых помещений. Это пять квартир. Цокольный (первый этаж) состоит на балансе КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска", - уточнил Жанат Баймусенов.

Здание расположено рядом с самой длинной в мире пешеходной улицей. А значит - всегда на виду у тех, кто знакомится с городом или просто гуляет в центре. Тем не менее сейчас за старинным фасадным декором прячется настоящая разруха. Об этом нам рассказал и показал один из жителей дома.

"Я здесь родился и вырос. Родители приехали сюда из Украины в период, когда поднимали целину. Здесь после войны был детский дом и все комнаты на обоих этажах были проходные. Потом межкомнатные двери заколотили. Получилось по пять квартир сверху и снизу. Так в дом заселили десять семей. Наша квартира была на первом этаже. Жили вчетвером: родители, я и сестра. Позже, так как наша семья была с разнополыми детьми, мы переехали на второй этаж и еще нам дали ключи от квартиры в другом доме. Но я здесь прожил большую часть жизни. Раньше всем двором могли собираться, устраивали вечера, шашлыки жарили. Сейчас здесь все превратилось в развалины. От прошлой жизни остались только воспоминания", - говорит Леонид Бывалин.

Первое, что при входе бросилось в глаза – захламленный двор. По мнению Леонида Ивановича, в разрушении исторического здания виноваты не только время и бездействие местных властей. Сами жители не заботятся о состоянии дома и прилегающей территории. Из-за этого мужчина вынужден жить в другом месте. Квартиру же регулярно проверяет.

"Сосед у меня не очень чистоплотный. Домой боюсь заходить. Неприятные запахи распространяются даже в мою квартиру. Видите, что во дворе творится. Мешки с какими-то банками, мусор, старая мебель. Это еще снегом припорошило. Вот здесь стояла лестница, вела на второй этаж. Рухнула. Ведущая в нашу квартиру лестница тоже доверия не вызывает. Мы еще детьми с сестрой здесь ноги ломали", - рассказывает горожанин", - вспоминает собеседник.

Сейчас в доме, по его словам, всего в трех квартирах по вечерам горит свет. В остальных никто не живет.

Хозяин все же согласился вместе с нами подняться на второй этаж. Взбираться по старой деревянной неустойчивой лестнице было по-настоящему страшно. Но мы гости. Те, кто здесь живет, рискует каждый день…

"Все рушилось постепенно. Однажды ночью был сильный ветер, и мое окно буквально упало внутрь. Сгнило все напрочь. Пришлось оперативно ставить замену. В соседней квартире как-то даже упал кусок гипса с потолка. Газовую плиту вдребезги разбил. И у меня над диваном кусок подозрительно выглядит. Когда был молод, жил здесь с женой, сил хватало. Чинил, ремонтировал. Я единственный, кто ремонтировал участок крыши над своей квартирой. А так крыше представляете сколько лет? Там дерево сгнило, железо пробито. Солнце можно увидеть... Делать ремонт можно. Но один в поле не воин. Не буду же за всех ремонтировать", - считает Леонид.

От старинных убранств 19 века внутри не осталось и следа. Высокие потолки, огромные окна, мощные двери. И все это на грани разрушения.

"Дверь входную повело, пришлось замок врезать внизу. Два три дождливых дня и дверь уже не откроешь. Здесь печное отопление у всех. Но, спасибо соседу, моя теперь не работает. Здание не устойчивое, как и полы. Середина еще нормальная, можно сказать устойчивая. А края все гнилые. Поставил как-то возле окна пятилитровую бутылку с водой. Замерзла до льда. Если делать ремонт, то начинать нужно с крыши. А туда миллионов мало будет. Потом стены, полы. Ни разу никто из местных властей не пришел, не предложил помощь и не помог. Хотя историческое здание, в центре города. Жалко дом. Рухнет, так рухнет. Что мне делать", - сокрушается горожанин.

Экскурсия по зданию длилась недолго. Смотреть на разрушающийся дом детства самому Леониду не радостно. Выйдя на улицу, мужчина обратил наше внимание на еще одну лестницу. Она ведет в дом с фасада и расположена внутри постройки. Только ступеньки уже давно меняют ориентир на вертикальный. Тогда-то Леонид и вспомнил, как несколько лет назад их дому решили немного добавить лоска. Подкрасили резные ставни в желтый цвет. На этом преображение завершилось.

"Это кто-то важный в город приезжал. Вот власти и наводили красоту на улицах, объясняет собеседник. - А ведь соседнее здание тоже историческое. Но его ремонтировали, заказывали фрески, красили. Наш же никого не волнует. Кстати, за воду мы тут регулярно платим. Вот и платежки принесли. А вода то не центральная. Вон из той колонки приносим. А колонка постоянно замерзает".

За ответом о судьбе исторического городского объекта и возможного расселения жильцов мы обратились в акимат Петропавловска. Только там заверили, что ответственность за здание несет Центр по охране и использованию историко-культурного наследия. Именно он выдает охранные обязательства. И если с общим видом здания что-то не так, то выдают и уведомления. Похоже, таковых не было никогда.

В самом ведомстве заверяют, что проводить ремонт жильцы могут. Но будет ли им в этом помогать местная власть, ведь цокольный этаж подведомствен городским службам, не ясно.

"Здание имеет статус памятника местного значения. Жильцы внутри своих частных квартир могут делать ремонт, как посчитают нужным. Что касается внешнего облика, то только строго с согласования с управлением культуры. Как правило, внешний облик менять нельзя", - объяснили в Центре по охране и использованию историко-культурного наследия управления культуры.

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